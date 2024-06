A Cercola (NA) Birdland’s Tales con 9° capitolo ‘My one and only love’

Massimo Piccolo porta Fitzgerald e Truman Capote in piazzetta dell’Aia il 23 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna in scena ‘My one and only love’, nono capitolo del format Birdland’s Tales, di Massimo Piccolo, domani, domenica 23 giugno, alle ore 21:00 nella piazzetta dell’Aia di Cercola (NA) all’interno della prima edizione della rassegna ‘Primavera Fest: Festival di Musica, Arte e Cultura’ fortemente voluta dal Sindaco Biagio Rossi, dall’Assessorato alla cultura guidato da Caterina Manzi e dai Consiglieri comunali.

Il racconto, sempre magistralmente sospeso tra parole, musica e canzoni, questa volta ci porterà tra le pagine più suggestive dedicate al tema dei temi, provando a guardare dalla prospettiva sempre molto personale e ironica di Piccolo, ma non per questo meno emozionante, come grandissimi autori hanno cercato di raccontare l’amore.

Immancabili, tra le altre, le pagine di Francis Scott Fitzerald e quelle di Truman Capote, spazio poi, come sempre nella tradizione dei Birdland’s Tales ad alcune pagine inedite, solita preziosa playlist con alcuni momenti da brividi, da Elvist Costello a Ennio Morricone, passando per Henry Mancini e George Garshwin.

In scena, con Massimo Piccolo che, come sempre, ne è anche autore e regista, Claudia Di Rienzo, Adriana Cardinale, Francesco Marziani, Enrico Valanzuolo, Antonio Napolitano e Giuseppe D’Alessandro.

Per info e prenotazioni: WhatsApp 328-5468772 oppure lunadiseta@libero.it