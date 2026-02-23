A Cavalleggeri un appartamento confiscato diventa centro per i giovani

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Ancora un immobile sottratto alla criminalità viene trasformato in uno spazio di utilità sociale.
A Cavalleggeri, nel quartiere di Fuorigrotta, un appartamento confiscato diventa «Ostello della cultura», luogo di aggregazione e di socialità per i giovani. Sarà gestito dalla cooperativa Amira.
Il «Social Z Lab Home» accoglierà attività di formazione, di studio, di ascolto e di co-working, anche attraverso la promozione di scambi internazionali. Saranno inoltre sviluppati percorsi di autonomia per le giovani donne.