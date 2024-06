A Castell’Arquato (PC) il Festival Illica 2024

L’11a edizione è in programma dal 4 al 7 luglio

Al via l’11a edizione del Festival Illica, che avrà quest’anno come filo conduttore il rapporto privilegiato tra Luigi Illica e Giacomo Puccini, per celebrare il centenario dalla morte del grande compositore toscano, e si terrà dal 4 al 7 luglio 2024 nel suggestivo borgo medioevale di Castell’Arquato (PC), insignito della bandiera arancione dal Touring Club Italiano e appartenente al club dei borghi più belli d’Italia.

Il Festival Illica è un tributo alla figura di Luigi Illica, un’eccellenza italiana e cosmopolita nella librettistica d’opera, che ha realizzato per i grandi operisti come Giacomo Puccini, Pietro Mascagni e Umberto Giordano i più celebri titoli del melodramma, ed ebbe un’amicizia forte e duratura con Giosuè Carducci, che invitava di frequente a Castell’Arquato.

Si inaugura giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21:00 presso i Giardini pensili di Palazzo Vigevani con un concerto del Quartetto Luigi Magnani intitolato ‘Illica e gli amici’ con musiche di Puccini, Catalani e Gnecchi.

Secondo appuntamento, venerdì 5 luglio 2024, ore 19:30, nei Giardini di Palazzo Vigevani Gravaghi, con una conferenza – dibattito per approfondire il rapporto umano e artistico tra Illica e Puccini che si è interrotto nel tentativo di portare a compimento ‘Maria Antonietta’, libretto scritto da Illica e mai musicato da Puccini.

Protagoniste alcune tra le voci più autorevoli nel panorama della musicologia nazionale quali Giangiacomo Schiavi, giornalista e autore del libro dedicato a Illica ‘Il Genio Ribelle’, Guido Barbieri, musicologo e conduttore di Radio Tre Rai, il critico musicale Fabio Larovere, il saggista Fulvio Venturi, Massimo Baucia, studioso del Fondo Illica della Biblioteca Passerini – Landi di Piacenza e il compositore Carlo Galante, incaricato dal Festival di mettere in musica il testo dell’aria ‘L’Austriaca. Pianto di una regina’ della protagonista dell’opera ‘Maria Antonietta’.

Questa nuova commissione verrà eseguita in ‘prima assoluta’ durante il Gala lirico – sinfonico dedicato a Giacomo Puccini: ‘Caro Illica… Viva noi!’, che si terrà al termine della conferenza, venerdì 5 luglio 2024, ore 21.00, nella tradizionale Piazza Monumentale diretto dal M° Jacopo Brusa, direttore artistico del Festival.

Ad accompagnare i 60 elementi della Filarmonica Arturo Toscanini in questo ‘viaggio’ attraverso i capolavori immortali che hanno reso leggendario il sodalizio tra Illica e Puccini, da ‘Manon Lescaut’ a ‘Bohème’, da ‘Madama Butterfly’ a ‘Tosca’, ci saranno due tra gli artisti emergenti di maggior spessore del panorama nazionale: il soprano Federica Vitali e il tenore Matteo Falcier.

A chiusura del Festival, sabato 6 luglio 2024, ore 21.00, ancora una ‘prima assoluta’ con il monologo ‘Scrissi d’arte – Storia vagabonda di Luigi Illica’ a cura del regista e attore Davide Marranchelli, accompagnato al pianoforte dal M° Martino Dondi.

Il Festival, come sempre, si completerà con tre appuntamenti di promozione culturale quali le visite guidate al Museo Illica e al Borgo Medievale.

Giovedì 4 luglio, ore 19:00, visita guidata al Museo Illica, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, sabato 6 luglio e domenica 8 luglio, ore 10:30, si partirà dalla Piazza Monumentale per un percorso poetico sensoriale attraverso il borgo natio di Illica, alla ricerca degli scorci che hanno ispirato le opere di Luigi Illica e visita al Museo.

In caso di maltempo le rappresentazioni gli eventi serali del 4 e 6 luglio si svolgeranno presso la Sala Consiliare del Palazzo del Podestà nella stessa giornata e alla stessa ora, mentre il Gala verrà posticipato al 6 luglio, sempre nella Piazza Monumentale, alle ore 21:00.

I biglietti soni acquistabili online su www.festivalillicacastellarquato.it.

Il Festival Illica è organizzato dal Comune di Castell’Arquato con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Regione Emilia-Romagna e in collaborazione con La Toscanini.

Informazioni e biglietteria

IAT-R Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica

Tel. +390523 803215 anche WhatsApp

info@festivalillicacastellarquato.it