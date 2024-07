La presentazione del volume è in programma il 3 luglio alla libreria Giunti

Arriva a Caserta l’Atlante dell’Arte Contemporanea edito da Giunti nel 2024.

Dopo le straordinarie presentazioni a Firenze e a New York, il ponderoso volume sarà il protagonista oggi, 3 luglio, alle 18:00 nella libreria Giunti al Punto di Caserta.

A presentarlo Enzo Battarra, critico d’arte e Assessore alla cultura del Comune di Caserta, l’artista Rino Telaro e lo storico dell’arte Gennaro Accurso.

La presenza tra i relatori di Rino Telaro, artista di forte valenza europea, è legata al fatto che sia lui l’unico artista casertano presente nell’Atlante con numerose pagine in due sezioni, quella internazionale e quella campana.

Proprio in questi giorni è in corso a Caserta una sua ampia mostra retrospettiva alla Training House, una ex palestra in via Ferrarecce. Titolo dell’esposizione è ‘Carpe Diem’, un invito a cogliere l’attimo, a vivere pienamente la propria esperienza di vita.

Il finissage è previsto per domenica 7 luglio alle 19:30.

L’Atlante dell’Arte Contemporanea di Giunti Editore viene incontro al lettore come un’antologia ragionata, da anni strumento privilegiato per collezionisti, galleristi, mercanti e appassionati, i quali, consultandone gli aggiornamenti annuali e i puntuali approfondimenti, affinano la facoltà di orientarsi con sicurezza nel complesso mondo delle arti visive.

Questo numero speciale ha inoltre il merito di presentare una selezione di proposte al grande pubblico non solo europeo, ma anche statunitense.