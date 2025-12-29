A Cascina (PI) nuovi spazi pubblici grazie al progetto PINQuA

Riqualificati pista di pattinaggio e campo polifunzionale, percorso fitness e area cani

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

L’area sportiva del Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo nel comune di Cascina in provincia di Pisa, si arricchisce e rinasce grazie al progetto PINQuA finanziato con fondi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un’area di quattordicimila metri quadri, dove sono stati riqualificati il campo polifunzionale e la pista di pattinaggio che già c’erano con una nuova superficie e una nuova recinzione, ampliato il percorso fitness con quindici nuovi attrezzi in acciaio e pavimentazione in gomma, piantati cento alberi che uniscono il nuovo nido con la storica scuola dell’infanzia e poi panchine, una nuova illuminazione a led e la riqualificazione dell’area per la sgambatura dei cani.

L’obiettivo è offrire uno spazio di aggregazione con servizi più belli e funzionali, capaci di migliorare la qualità della vita in un’area densamente popolata.

Ma l’intervento inaugurato oggi, 29 dicembre, e costato mezzo milione di euro è solo una parte di un progetto più ampio ed articolato – diviso in dodici lotti, per oltre 23 milioni di spesa – che ha previsto il recupero sul territorio comunale di otto edifici pubblici, la costruzione di uno spazio destinato alla coabitazione e servizi di collegamento con la stazione ferroviaria.

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme all’Assessore alla casa Alessandra Nardini e all’Assessore alle infrastrutture e urbanistica Filppo Boni, sottolinea: