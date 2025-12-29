A Cascina (PI) nuovi spazi pubblici grazie al progetto PINQuA

Riqualificati pista di pattinaggio e campo polifunzionale, percorso fitness e area cani
Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.
L’area sportiva del Villaggio Santa Maria a San Frediano a Settimo nel comune di Cascina in provincia di Pisa, si arricchisce e rinasce grazie al progetto PINQuA finanziato con fondi del PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Un’area di quattordicimila metri quadri, dove sono stati riqualificati il campo polifunzionale e la pista di pattinaggio che già c’erano con una nuova superficie e una nuova recinzione, ampliato il percorso fitness con quindici nuovi attrezzi in acciaio e pavimentazione in gomma, piantati cento alberi che uniscono il nuovo nido con la storica scuola dell’infanzia e poi panchine, una nuova illuminazione a led e la riqualificazione dell’area per la sgambatura dei cani.
L’obiettivo è offrire uno spazio di aggregazione con servizi più belli e funzionali, capaci di migliorare la qualità della vita in un’area densamente popolata.
Ma l’intervento inaugurato oggi, 29 dicembre, e costato mezzo milione di euro è solo una parte di un progetto più ampio ed articolato – diviso in dodici lotti, per oltre 23 milioni di spesa – che ha previsto il recupero sul territorio comunale di otto edifici pubblici, la costruzione di uno spazio destinato alla coabitazione e servizi di collegamento con la stazione ferroviaria.
Il Presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme all’Assessore alla casa Alessandra Nardini e all’Assessore alle infrastrutture e urbanistica Filppo Boni, sottolinea:
Con l’inaugurazione di oggi si compie un ulteriore passo in avanti nell’attuazione del progetto C.A.S.C.I.N.A, mostrando ancora una volta che la qualità dell’abitare, a cui si riferisce il programma PINQuA, non sta solo nel recupero e nella manutenzione del patrimonio immobiliare, ma anche nella cura degli spazi pubblici, come ad esempio giardini e impianti sportivi, favorendo così la socialità e l’aggregazione tra le persone.
In questo senso, per l’impegno profuso in questi anni rispetto a progetti che rafforzano il senso di comunità, desideriamo ringraziare l’Amministrazione di Cascina, il suo Sindaco Michelangelo Betti e tutta la Giunta comunale.