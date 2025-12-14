A Casapesenna (CE) la Cantata di Natale

Un concerto che unisce tradizione, giovani voci e bellezza l’Ensemble Collegium Philarmonicum con gli alunni dell’Istituto ‘Il Sorriso’

Riceviamo e pubblichiamo.

La magia del Natale arriva a Casapesenna – in provincia di Caserta – con un appuntamento dedicato alla bellezza della musica e alla forza dell’inclusione: domenica 14 dicembre 2025, alle ore 19:00, la Chiesa di Santa Croce, in via Agostino Petrillo, accoglierà la Cantata di Natale, tra le atmosfere della tradizione e l’energia delle giovani voci del territorio dell’Agro Aversano.

Il concerto, organizzato e promosso nell’ambito della rassegna culturale ‘La musica cambia la vita’, vedrà protagonisti i vocalist Michela Montalto e Arturo Caccavale, affiancati dall’Ensemble strumentale Collegium Philarmonicum e dal Coro degli alunni dell’Istituto ‘Il Sorriso’ di Casapesenna: una presenza che conferma il forte intento educativo, sociale e partecipativo dell’iniziativa.

La direzione musicale è affidata alla Maestra Filomena Piccolo, che guiderà interpreti e musicisti attraverso un percorso sonoro tratto dal repertorio natalizio più amato, trasformando il concerto in un momento di condivisione, emozione e vicinanza comunitaria.

Un’occasione per riscoprire, attraverso la musica, il valore dei luoghi, il legame tra generazioni e la potenza educativa dell’arte.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.