A Casal di Principe (CE) il concerto/evento ‘Cantata di Natale’

Il Collegium Philarmonicum si esibirà il 28 dicembre nella Chiesa del SS. Salvatore

Riceviamo e pubblichiamo.

‘La musica cambia la Vita’, la rassegna culturale firmata dal Collegium Philarmonicum torna con il concerto/evento Cantata di Natale, domenica 28 dicembre 2025 alle ore 19:00, negli spazi della Chiesa del SS. Salvatore, nel centro storico di Casal di Principe (CE).

Nel tempo del Natale, la musica diventa carezza, luce, raccoglimento. È da questo elemento che nasce il concerto del Collegium Philarmonicum, un appuntamento che celebra la forza evocativa del repertorio natalizio e la sua capacità di parlare a tutti, senza confini.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble strumentale del Collegium Philarmonicum, guidato dalla direzione intensa e sensibile di Filomena Piccolo, con le voci di Michela Montalto e Arturo Caccavale, interpreti capaci di restituire al canto natalizio la sua dimensione più autentica: quella dell’emozione condivisa.

Le musiche tratte dal repertorio della tradizione natalizia accompagneranno il pubblico in un percorso che è insieme artistico e spirituale, tra melodie conosciute e atmosfere intime, capaci di risvegliare ricordi, speranze e silenzi pieni di significato.

La Chiesa del SS. Salvatore diventa un luogo di incontro e ascolto, spazio vivo in cui la musica si fa ponte tra passato e presente, tra comunità e individuo.

Un invito aperto a tutti: fermarsi, ascoltare, sentire, perché a Natale, la musica non si ascolta soltanto: si vive.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Contatti e informazioni:

+39 328 86 92 445

collegiumphilarmonicum22@gmail.com

www.collegiumphilarmonicum.it

Evento realizzato con il sostegno di: Ministero della Cultura, MiC, SCABEC – Società Campana Beni Culturali, MED e Collegium Philarmonicum.