A Casa Testori incontro con Bruno Berni nell’ambito di ‘NEVEr alone’

Appuntamento il 21 febbraio a Novate Milanese (MI)

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 21 febbraio alle ore 17:00 Casa Testori ospiterà un incontro letterario dedicato all’immaginario della neve nelle fiabe nordiche all’interno del progetto ‘NEVEr alone’, in corso fino al 28 marzo.

Bruno Berni in dialogo con Greta Martina racconterà in un talk le più belle fiabe del Nord che la casa editrice Iperborea ha pubblicato negli anni nelle collane dedicate da lui curate.

L’incontro recupera i temi della prima project room della mostra ‘NEVEr alone’. Infatti, ‘melatonina’ (22.11.2025 – 17.01.2026) a cura di Greta Martina presentava un lavoro installativo-performativo di Elena Francalanci, realizzato in collaborazione con la designer Gaia Nanni Costa, che metteva al centro l’immaginario delle fiabe nordiche.

Ispirandosi a Frau Holle e a La Regina delle Nevi, l’intervento site-specific indagava il sonno come momento di metamorfosi, come atto di fiducia e al tempo stesso di profonda sottomissione, legato all’ibernazione invernale e al sonnambulismo.

Bruno Berni (Roma, 1959) è dirigente di ricerca presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici di Roma. Ha scritto sulla storia della traduzione e sulla letteratura danese dal Settecento a oggi. Dal 1987 ha tradotto oltre un centinaio di opere letterarie dal danese, ma anche dallo svedese, dal norvegese e dal tedesco. Per la sua attività ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio nazionale per la traduzione in Danimarca, 2009, e in Italia, 2012.

Il talk è reso possibile grazie al finanziamento di Fondazione Comunitaria Nord Milano con il bando ‘Che bello essere noi’ ed è realizzato in collaborazione con Iperborea.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Sede: Casa Testori, Largo Angelo Testori, 13 – Novate Milanese (MI)

Inaugurazione: sabato 21 febbraio ore 17:00

Ingresso: libero

Informazioni al pubblico: www.casatestori.it | info@casatestori.it | tel. 02.36586877