A Carrara primo corso di Ingegneria delle Tecnologie Digitali UniPi

Manetti: Rafforza il territorio

A Carrara il primo corso di laurea triennale in Ingegneria delle Tecnologie Digitali dell’Università di Pisa.

Il nuovo percorso accademico nasce come iniziativa di area vasta, pensata per servire l’intera provincia di Massa-Carrara e rafforzare il legame tra formazione universitaria e tessuto produttivo locale.

Il progetto poggia su un piano economico da due milioni di euro, sostenuto da fondi pubblici e privati, con il contributo di Fondazione Marmo, dei Comuni di Massa e Carrara, della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale.

L’Assessore ai Rapporti con Università e centri di ricerca della Regione Toscana, Cristina Manetti, afferma: