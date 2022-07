A Capodrise (CE) la IV edizione della ‘Festa del cocco’

Imperdibile appuntamento il 9 luglio nell’Area green

Torna, a Capodrise (CE), la ‘Festa del cocco’, tra gli eventi più ironici e surreali della provincia. Ferma da due anni a causa del Covid, la IV edizione è attesa per sabato 9 luglio nell’Area green.

Dalle 17:00, si alterneranno band e performer fino a mezzanotte; la scaletta prevede le esibizioni di Giugnolìve, Superbia, Evergreen Project, Dissolute Band e dei superospiti Vincenzo Comunale, stand up comedian con oltre 60mila followers su TikTok e partecipazioni televisive a Zelig e a Battute?, e Alici Come Prima, al secolo, Andrea Rossi, star del web campana con più di 200mila iscritti su YouTube.

Sul manto verde di via Antonio de Curtis, anche stand con cibo, dolci, birra, cocktail e l’immancabile cocco bello/cocco fresco, e un’area attrezzata per i bambini.

Ideata da Angelo Piccolella, Emiliano Pontillo e da Felice Mondo, la ‘Festa del cocco’, spin off di un rituale goliardico dei tempi dell’università, è nata in sordina e quasi per gioco nel 2016. Le oltre 500 presenze nell’edizione 2019 e il desiderio di ritrovare la ‘normalità’ smarrita, hanno spinto gli organizzatori a pensare a un ritorno in grande.

L’ingresso è sempre gratuito e il dress code è sempre, rigorosamente hawaiano.

Tutte le info sui profili Facebook e Instagram dell’evento.