A Capodimonte percorso tra dipinti trafugati nella II Guerra mondiale

Il 28 gennaio visita guidata a cura de Le Nuvole Museo e Real Bosco di Capodimonte

In occasione della Settimana della Memoria, il Museo e Real Bosco di Capodimonte in collaborazione con Le Nuvole, propone un percorso tra i dipinti trafugati durante la Seconda Guerra mondiale dai nazisti e successivamente recuperati e restituiti.

Una visita guidata tra le opere di Tiziano, Michelangelo, Raffaello, Bellini e molti altri ancora, per ammirare i capolavori della collezione permanente del Museo e conoscere la straordinaria storia di Rocco Siviero, capo dell’Ufficio Interministeriale per il Recupero delle Opere d’Arte che nel 1947 riportò in Italia questi capolavori.

Info

Durata: 1 ora

Costo: €7,00 oltre il biglietto di ingresso al museo

La visita è gratuita per i bambini sotto gli 8 anni

L’ingresso al Museo per gli under 18 è gratuito; costa €2,00 per i giovani tra i 18 e i 25 anni

Prenotazioni sul sito di Coopculture al link:

https://www.coopculture.it/it/eventi/evento/le-visite-speciali-al-museo-di-capodimonte/

Inoltre, nel weekend a Capodimonte saranno sempre visibile le collezioni e le mostre in corso Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli, Salvatore Emblema e Flavio Favelli. Nel salone delle Feste la musica del M° Ruggiero al pianoforte e nelle sale dell’Appartamento reale le performance della Compagnia Arcoscenico.

Domenica 29 gennaio alle ore 11:00, nella Chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte si terrà la lezione-concerto ‘Dal clavicembalo all’organo. Tra didattica arte e spiritualità’ a cura degli allievi del Liceo Musicale ‘Margherita di Savoia’ di Napoli.

Musiche J. S. Bach introdotte da una breve presentazione dello storico organo Petillo, restaurato in occasione dell’apertura della Chiesa dopo il nuovo decoro dell’architetto Santiago Calatrava, a cura del professor Francesco Nocerino.