A Campoli del Monte Taburno (BN) la Festa della Ciliegia 2024

Appuntamento dal 7 al 9 giugno

Riceviamo e pubblichiamo.

Torna anche quest’anno il 7, 8 e 9 giugno a Campoli del Monte Taburno, in provincia di Benevento, la famosissima Festa della Ciliegia organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune di Campoli del Monte Taburno e dell’UNPLI provinciale.

Il programma, in fase di ultime definizioni, avrà delle sorprese, novità e naturalmente delle conferme!

Saranno tre giorni ricchi di eventi, buon cibo, ottimo vino, musica, divertimento e scoperta dei sapori e delle bellezze del territorio.

Come ogni anno poi si avrà la possibilità di vivere la festa potendo approfittare del pacchetto turistico all inclusive, al costo di 50,00 euro a persona, che permetterà i visitatori di alloggiare in una delle strutture presenti sul territorio.

Nel pacchetto completo, che da diversi anni sta riscuotendo gran successo, c’è il pernottamento e la prima colazione presso gli agriturismi, B&B ed hotel convenzionati per i tre giorni della festa; poi a scelta un menu completo a cena o a pranzo il sabato o la domenica presso lo stand dell’evento nel centro storico ed il posto riservato per la visita guidata in fuoristrada nei ciliegeti.

È possibile prenotare poi, in aggiunta alle altre attività della manifestazione: visita nei ciliegeti a cavallo, laboratorio dalla ciliegia alla marmellata, degustazione guidata e laboratorio didattico per i bambini.

L’elenco delle strutture ricettive è in continuo aggiornamento; si procederà a riempire le strutture più vicine alla manifestazione per poi allargare il raggio fino ai paesi limitrofi.

Per informazioni sulle prenotazioni telefonare al 353-3515344

Quest’anno ci sarà anche la VII edizione del concorso fotografico Cerasando in memoria del maestro Angelo Marchese, storico, fotografo e giornalista che la Pro Loco Monte Taburno APS ha avuto l’onore di conoscere e con cui nel 2015 iniziò questa magnifica esperienza fotografica.

Le immagini devono riguardare il mondo delle ciliegie, la loro coltivazione, la raccolta, la trasformazione nei vari aspetti storici, artistico, naturalistico, culturale, enogastronomico e raccontare attraverso la fotografia il mondo che c’è intorno a questo frutto e alle tradizioni e all’economia sostenibile.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età o di fantasia. Le foto dovranno essere consegnate entro e non oltre il 31 maggio 2024 alle ore 24:00 all’indirizzo e-mail cerasando@prolocomontetaburno.it.

Il regolamento completo si può trovare sul sito della Pro Loco Monte Taburno. Quindi si prospettano tre giorni di spensieratezza, di divertimento e di degustazione di piatti tipici della tradizione campolese che si andranno ad affiancare ad altri a base di ciliegie.