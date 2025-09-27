A Caivano (NA) un film atelier diretto da Leonardo Di Costanzo

Riservato ad aspiranti videomaker under 26 il nuovo progetto formativo diretto dal regista di ‘Elisa’ e ‘Ariaferma’

‘Giovani in scena – Caivano Film Atelier’ è il nome del nuovo progetto formativo diretto dal regista Leonardo Di Costanzo, ‘Elisa’, ‘Ariaferma’, e rivolto ai giovani aspiranti videomaker, di età compresa tra i 16 e i 26 anni, residenti nella Città di Caivano (NA).

L’iniziativa promossa dalla Film Commission Regione Campania propone l’avvio di un laboratorio di cinema documentario finalizzato allo studio delle tecniche del linguaggio audiovisivo ed alla realizzazione di un docu-film collettivo che costituirà la sintesi conclusiva del lavoro realizzato dai partecipanti nelle varie fasi del percorso.

Il progetto, presentato nel Municipio di Caivano dall’Assessore regionale alla Scuola e alle Politiche Giovanili Lucia Fortini, si realizza nell’ambito degli interventi programmati dalla Regione Campania nell’ambito dell’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle iniziative a valere sul Fondo per le politiche giovanili.

L’Assessore Lucia Fortini sottolinea:

I giovani di Caivano, i giovani della Campania hanno talento, energia e creatività straordinarie: iniziative come questa servono a far emergere il loro potenziale e a dare loro la possibilità di esprimersi. Credo profondamente che investire sulla cultura e sull’arte significhi credere nei nostri ragazzi, nella loro forza e nella loro capacità di costruire futuro e speranza per tutti.

Titta Fiore, Presidente FCRC, aggiunge:

Tra i numerosi progetti sostenuti in 20 anni parallelamente al sostegno riservato alle produzioni cinematografiche ed audiovisive, molta attenzione e risorse adeguate sono state impegnate nell’attività dedicata alla formazione e all’aggiornamento professionale. Una costante nel nostro lavoro che ha dato i suoi frutti consentendo a centinaia di giovani talenti di essere oggi ben avviati ai mestieri del cinema e dell’audiovisivo.

I partecipanti al Caivano Film Atelier verranno selezionati tramite Avviso Pubblico, a breve online sul sito www.fcrc.it, guidati da tutor esperti e dotati di attrezzature professionali che impareranno ad utilizzare nel corso del laboratorio.

Maurizio Gemma, Direttore della FCRC, sottolinea:

Questo nuovo progetto si inserisce nel solco di un percorso di educazione alla creatività dei giovani attraverso l’impiego del linguaggio audiovisivo che abbiamo già sperimentato con successo nella sua prima realizzazione dedicata all’isola di Procida. Con questa esperienza e con i lusinghieri esiti con cui è stata poi accolta la conclusiva produzione audiovisiva realizzata nel 2022, anno in cui l’isola è stata Capitale Italiana della Cultura, si è compresa l’efficacia di questa azione e la possibilità di rimodulare il progetto adattandolo per altri contesti culturali e sociali.

Il coordinamento organizzativo del Caivano Film Atelier sarà della società di produzione Parallelo 41 di Antonella Di Nocera mentre la direzione pedagogica del laboratorio è affidata a Leonardo di Costanzo, che ha già curato la direzione pedagogica del Procida Film Atelier e del docu-film collettivo ‘Procida’ selezionato nel 2023 come opera fuori concorso al prestigioso Festival di Locarno.