A Cagliari il convegno ‘La forma del racconto’

Scrittori, critici, studiosi, giornalisti, attori e cantautori il 20 dicembre all’Hotel Regina Margherita per un viaggio tra saggistica, fiaba, noir, teatro, podcast, fantastico e poesia

Si terrà sabato 20 dicembre, nella Sala Congressi Castello dell’Hotel Regina Margherita di Cagliari il convegno ‘La forma del racconto – Viaggio attraverso i generi letterari’, una giornata di studi dedicata a esplorare la varietà delle narrazioni contemporanee: come si costruiscono le storie, come cambiano attraversando generi e linguaggi, come continuano a modellare il nostro sguardo sul mondo.

Un appuntamento a ingresso gratuito, che intreccia saggistica, narrativa, teatro, podcast, fiaba, fantascienza e poesia, mettendo in dialogo studiosi, scrittori, giornalisti e critici di ambiti differenti.

Nel corso della giornata interverranno Pietro Grossi, scrittore e coordinatore del convegno, Gianni Oliva, storico e giornalista, Marina Geat dell’Università Roma Tre, Elena Sanna, traduttrice e articolista dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, Nino Martino, autore e saggista, Walter Porcedda, critico teatrale, Simone Cavagnino, giornalista e podcaster, Andrea Cortellessa, critico letterario e docente dell’Università Roma Tre e Flavio Soriga, scrittore, mentre per gli eventi speciali saranno protagonisti Andrea Cortellessa e Luca Archibugi con il documentario Senzascrittori, l’attrice Elena Pau per il reading pomeridiano e il cantautore Paolo Capodacqua per il concerto ‘I libri cantati’, introdotto da Virginia Buonavolontà.

Gli appuntamenti del sabato mattina: le forme del raccontare – teorie, generi e linguaggi della narrazione contemporanea

La mattina si aprirà alle 9:00 con l’avvio ufficiale degli interventi. Alle 9:15 Gianni Oliva, storico e giornalista, proporrà ‘Una saggistica per farsi capire’, dedicato al ruolo della divulgazione storica nel tessuto culturale contemporaneo.

Alle 9:30 Pietro Grossi entrerà nel cuore della costruzione narrativa con ‘Osservare i racconti‘, un’indagine sul meccanismo interno delle storie e sul loro ritmo essenziale.

Marina Geat, docente all’Università degli Studi Roma Tre, presenterà alle 9:45 ‘Alle radici del Piccolo Principe, tra immaginario cattolico e il pensiero di Don Bosco’, percorso che illumina i legami sotterranei tra spiritualità, pedagogia e fiaba.

Alle 10:00 sarà il momento dell’affondo sul noir con ‘Di guardie e ladri: vent’anni di narrativa gialla in Sardegna’, una ricognizione sui temi e le voci che hanno trasformato il genere nell’isola a cura dello scrittore Flavio Soriga.

Un quarto d’ora più tardi Elena Sanna, traduttrice e articolista dell’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, proporrà ‘La Subcreazione e il Calderone del Racconto. J.R.R. Tolkien, la narrativa fantastica e l’adattamento di altre menti e mani’, un viaggio nella teoria tolkieniana e nella vitalità del fantastico.

Alle 10:30 Nino Martino, autore e scrittore, terrà un intervento dal titolo ‘La fantascienza e la sua evoluzione nella letteratura e nella società contemporanea’, osservando come il genere rifletta mutamenti scientifici e culturali.

Il coffee break delle 10:45 anticiperà la ripresa dei lavori alle 11:00 con il giornalista e critico teatrale Walter Porcedda, che terrà l’intervento ‘Forme letterarie: il teatro contemporaneo’, dedicato ai linguaggi della scena odierna e alle nuove modalità del racconto teatrale.

Alle 11:15 l’attenzione si sposterà sulle narrazioni sonore e multimediali con Simone Cavagnino, giornalista e podcaster, autore dell’intervento ‘Storie in cuffia: il podcast narrativo come nuova forma di racconto’, che analizzerà la fusione tra scrittura, voce e sound design.

Andrea Cortellessa, critico letterario e docente dell’Università Roma Tre, alle 11:30 terrà la lectio ‘Il racconto contro le narrazioni’, riflessione sul ruolo critico della forma breve e sulla sua resistenza rispetto alle grandi narrazioni semplificanti.

Alle 12:15 spazio alle conclusioni e al dibattito, cui seguirà la pausa pranzo delle 12:45.

Eventi speciali

La giornata proseguirà nel pomeriggio con tre appuntamenti aperti al pubblico.

Alle 17:30 sarà proiettato il documentario ‘Senza scrittori’, 2011, 62’) di Andrea Cortellessa e Luca Archibugi, un’opera che interroga la figura dell’autore e la sua percezione pubblica.

Mezz’ora dopo l’attrice Elena Pau darà voce a una selezione di testi in ‘Brevi monologhi da autrici e autori vari’, un reading che mette al centro la forza della parola incarnata.

Alle 19:00 la giornata si chiuderà con ‘Poesia in musica – I libri cantati’, il concerto del cantautore Paolo Capodacqua, introdotto da Virginia Buonavolontà, dove letteratura e musica si intrecciano in una forma di racconto ancora diversa, ancora viva.

La forma del racconto nasce per restituire la complessità del narrare e per mostrare come ogni genere, ogni voce, ogni mediazione – dal libro alla scena, dal suono alla critica – contribuisca a definire il nostro modo di comprendere il reale. Un laboratorio aperto sulle storie, che rimangono strumenti fondamentali per leggere il presente e immaginare il futuro.

L’evento ‘La forma del racconto – Viaggio attraverso i generi letterari’ è organizzato dall’Associazione Culturale La macchina cinema con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. Partner dell’evento sono l’Associazione culturale L’Alambicco, la Fabbrica Illuminata, l’associazione Musica Italiana a Parigi.