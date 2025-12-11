A Cagliari e a Napoli ‘Tapirulan’, il viaggio delle donne nel tempo

Il nuovo progetto di danza contemporanea di Gruppo e-Motion che trasforma la memoria

Riceviamo e pubblichiamo.

Un tapis roulant che non smette mai di scorrere, un corpo femminile che lo abita e attraverso il linguaggio della danza disegna il percorso esistenziale di una donna in tutti i suoi ruoli sociali – figlia, madre, moglie, amante, lavoratrice.

‘Tapirulan’, nuova creazione di Gruppo e-Motion, trasforma la scena in un flusso continuo dove infanzia, maturità e memoria si intrecciano in desideri, aspettative sociali, stereotipi e salute psicofisica, restituendo al pubblico l’essenza universale del tempo: inesorabile, imprevedibile, ma capace di custodire e rivelare identità.

Il progetto debutterà al Teatro delle Saline di Cagliari all’interno di ‘Corfuentes’, festival organizzato da Asmed – Balletto di Sardegna – Crid Sardegna il 12 dicembre; e sarà in scena il 14 dicembre presso Sala Assoli di Napoli nell’ambito di ‘Second Hand – Di Seconda Mano’, rassegna a cura di Movimento Danza.

Con la coreografia di Sara Lourenco, interpretata da Francesca La Cava e con la drammaturgia di Anouscka Brodacz, la nuova produzione firmata da Gruppo e-Motion è un’indagine sul tempo come dimensione fondamentale della vita umana, che struttura le esperienze, le relazioni e le nostre percezioni, affrontando la sfera universale e personale del tempo, che unisce e separa, custodisce memorie nel corpo e allo stesso tempo apre al futuro.

Una creazione che mette in dialogo movimento, suono, spazio scenico e oggetti fisici, in cui il tapis roulant diventa simbolo e compagno di un cammino interiore e collettivo, offrendo al pubblico uno specchio in cui riconoscersi e interrogarsi, in una performance in cui il corpo diventa strumento narrativo, sfruttando movimento, gesto, posture, interazioni spaziali e movimenti carichi di simbolismo e metafore.

‘Tapirulan’ è una produzione di Gruppo e-Motion, compagnia di danza contemporanea riconosciuta dal MIC per l’eccellenza artistica e da anni impegnata nella promozione della danza come linguaggio innovativo e accessibile.

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila, con il contributo fondamentale della residenza presso Artisti per il Matta a Pescara.

L’opera nasce da una rete di collaborazioni che coinvolgono artisti e professionisti: la coreografia di Sara Lourenco, docente dell’Accademia Nazionale di Danza a Roma e con numerose esperienze in prestigiose compagnie europee, la drammaturgia di Anouska Brodacz, che lavora dal 2017 come dramaturg della Compagnia e cura la sezione danza di Matta in scena, i costumi sono frutto di un lavoro condiviso tra Gruppo e-Motion e la designer Elisabetta Falqui, con la realizzazione sartoriale di Stefania Dessi, la componente sonora è affidata a Globster con musica elettronica dal vivo, le luci a Stefano Pirandello, uno dei più prestigiosi light designer italiani.

Gruppo e-Motion, diretta da Francesca La Cava, in questa occasione performer dello spettacolo, è stata fondata con l’obiettivo di connettere la danza a tematiche sociali e culturali, prosegue così il suo percorso di ricerca sul corpo come archivio di memorie ed esperienze.

Con ‘Tapirulan’ offre al pubblico un’esperienza che coniuga danza, suono e immagine, consegnando al pubblico una riflessione profonda e condivisa sul tempo come risorsa e destino, come limite e possibilità, e trasformando la scena in uno spazio di consapevolezza, resilienza e immaginazione collettiva.

‘Tapirulan’

Coreografia | Sara Lourenco

Performer | Francesca La Cava

Drammaturgia | Anouscka Brodacz

Light Designer | Stefano Pirandello

Musica live electronics | Globster

Archivio costumi | Gruppo e-motion Collaborazione scene e costumi | Elisabetta Falqui

Realizzazione costumi | Stefania Dessi Produzione | Gruppo e-motion con il sostegno del MIC, della Regione Abruzzo e del Comune dell’Aquila Residenze | Artisti per il Matta (IT)