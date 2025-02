A Bruxelles VI ed. Forest Innovation Workshop, Toscana in prima linea

L’evento è in programma l’11 e 12 febbraio presso la sede della Rappresentanza della Baviera

Approfondire lo stato del settore forestale a livello europeo e incontrarsi per scambiare buone pratiche.

È lo scopo della sesta edizione del Forest Innovation Workshop, dal titolo ‘Inform-Prioritize-Collaborate: Building a Sustainable Forest Future through Regional Cooperation and Innovation’, che questo anno si terrà, insieme alla Conferenza di medio termine del progetto OptFor-EU, l’11 e 12 febbraio a Bruxelles, presso la sede della Rappresentanza della Baviera.

Organizzato dall’Istituto forestale europeo, EFI, dalla Rete delle Regioni europee per l’innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale, ERIAFF, e dai progetti UE FOREST4EU e OptFor-EU, con il supporto di Euromontana e di altri soggetti interessati come la Confederazione europea dei proprietari forestali, CEPF, e EUSTAFOR, l’Associazione europea delle foreste statali, la due giorni sarà l’occasione perché politici, proprietari forestali, professionisti, ricercatori, associazioni e ONG interagiscano e insieme esplorino le ultime innovazioni.

Si discuterà delle priorità regionali e sarà promossa la collaborazione tra le principali parti interessate nel settore forestale.

A svolgere un ruolo fondamentale nell’organizzazione è ERIAFF, la rete delle Regioni europee per l’innovazione nel settore agricolo, alimentare e forestale.

Il gruppo di lavoro sulle foreste della rete ERIAFF che riunisce le regioni boscate, Forested Regions Working Group, anche in vista del workshop, ha adottato un un documento sottoscritto da oltre 15 Regioni europee – la Toscana lo ha già adottato e molte altre Regioni stanno valutando l’adesione – per promuovere una visione sul futuro della foresta in Europa in cui le Regioni chiedono un maggior coordinamento a livello europeo tra le numerose iniziative rivolte al settore forestale, oltre a offrire indicazioni anche operative per garantire un futuro alla foresta in Europa.

La Vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi sottolinea:

Questo workshop in linea con quanto richiesto dal documento elaborato dal gruppo di lavoro sulle foreste della rete ERIAFF e sottoscritto dalla Toscana, sarà dedicato a informare e rafforzare la collaborazione tra le Regioni europee in tema di innovazione nella gestione del settore forestale a livello regionale nell’UE. Si tratta di un appuntamento che è cresciuto nel tempo e tra i più importanti per chi si occupa di foreste a livello europeo. L’idea del workshop è di consolidare un dialogo tra i principali stakeholder europei per far conoscere i risultati dei progetti di innovazione nel settore forestale.

Soggetti toscani coinvolti, oltre alla Regione Toscana, l’Università di Firenze, sempre promotrice di progetti all’avanguardia nella gestione forestale, e Blue Biloba, spin-off universitaria che si occupa di consulenza nel settore forestale a livello regionale, nazionale ed europeo.

Significativa anche la partecipazione delle realtà aziendali toscane nei vari progetti di partenariato e nei gruppi operativi coinvolti.

Soggetti istituzionali coinvolti:

Commissione europea – DG Agri e EU Research Executive Agency;

Regione Toscana;

Stato Libero della Baviera;

Istituti nazionali di ricerca;

Università;

Fondazioni scientifiche;

Spin-off;

Aziende agricole.

I numeri dell’evento: 55 relatori; 12 progetti in programma e 12 gruppi operativi che scambiano buone pratiche, oltre 150 partecipanti iscritti.