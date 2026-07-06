A Bibbona (LI) conclusi i lavori della cassa di espansione

Un intervento da 3 milioni di euro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione idraulica e adeguamento della cassa di espansione del Fosso della Madonna nel comune di Bibbona (LI).

Un intervento strategico per circa 3 milioni di euro complessivi, affidato dalla Regione Toscana al Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, che nasce con l’obiettivo di ridurre in modo significativo il rischio idraulico per l’abitato de La California, la viabilità primaria e la linea ferroviaria.

Questa mattina il sopralluogo conclusivo del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e del sottosegretario alla Presidenza Bernard Dika, insieme ai rappresentanti degli enti del territorio e del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa.

Il progetto nasce da una situazione di criticità concreta: in occasione di precipitazioni particolarmente intense, l’area è infatti soggetta a esondazioni che possono determinare allagamenti superiori ai 50 centimetri nelle zone abitate.

Le simulazioni idrauliche hanno evidenziato come la precedente cassa di espansione non fosse più in grado di garantire un’efficace laminazione delle piene, anche alla luce dell’evoluzione degli scenari climatici e dell’aumento delle portate di piena registrato negli ultimi anni.

L’intervento ha quindi previsto il potenziamento della cassa di espansione esistente, che si estende su un’area di circa 9,5 ettari: a lavori ultimati raggiungerà una capacità massima d’invaso di circa 500mila metri cubi.

Il Presidente Giani ha detto:

Un intervento da 3 milioni di euro che ci consente di essere preparati ad un rischio che negli ultimi anni è sempre cresciuto, attraverso un sistema modulare all’avanguardia in grado di garantire maggiore sicurezza. Innanzitutto maggiore tutela per l’abitato de La California e per la viabilità nevralgica della zona. Abbiamo visto come torrenti e addirittura fossi che appaiono completamente secchi in gran parte dell’anno possono trasformarsi in una minaccia in poche ore pet effetto delle cosiddette bombe d’acqua. Grazie al Consorzio di Bonifica 5 e al grande lavoro e alla competenza di tutti i Consorzi della Toscana con i quali stiamo portandona termine interventi in tutta la Toscana. Un’azione incessante che caratterizza la nostra attività amministrativa. Come Regione Toscana infatti pensiamo che di tutte le opere infrastrutturali quelle che riguardano la difesa del suolo siano al primo posto per importanza.

Secondo il Sottosegretario Dika:

La prevenzione è la politica che si vede di meno, ma è quella che protegge di più. Un’opera come questa non fa notizia il giorno in cui entra in funzione: fa la differenza il giorno in cui evita un’alluvione. Continuiamo a investire per mettere in sicurezza la Toscana, perché ogni euro speso prima di un’emergenza vale molto più di quelli necessari a riparare i danni dopo. La vera sfida è questa: fare in modo che eventi sempre più estremi producano meno paura e meno danni per cittadini, imprese e infrastrutture.

L’opera funziona come una grande area di laminazione, consentendo di trattenere temporaneamente le acque di piena e restituirle gradualmente al Fosso della Madonna, evitando che arrivi tutta insieme sulle aree poste a valle.

Il progetto è stato dimensionato per affrontare eventi estremi fino alla piena con tempo di ritorno duecentennale.

In queste condizioni, la portata del fosso a valle della cassa viene ridotta da oltre 70 a circa 42 metri cubi al secondo, con un abbattimento superiore ai 30 metri cubi al secondo della corrente in transito verso le zone abitate e un sensibile miglioramento della sicurezza idraulica dell’intero territorio.

Tra le principali opere realizzate figurano il rialzo e il consolidamento degli argini, con sommità larghe fino a quattro metri per consentire anche il transito dei mezzi di manutenzione, la riprofilatura del fosso e l’adeguamento dei manufatti idraulici, secondo criteri di sostenibilità ambientale che hanno consentito il completo riutilizzo del materiale scavato per la costruzione dei nuovi argini perimetrali, oltre a prevedere l’inerbimento completo delle sponde e la tutela della vegetazione autoctona.

Il Presidente del Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa, Francesco Filippi, dichiara: