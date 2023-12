A Bibbiena (AR) si inaugura il Punto digitale facile

Conferenza stampa di presentazione il 4 dicembre all’Ufficio sociale del Comune

Verrà inaugurato a Bibbiena lunedì 4 dicembre 2023, il nuovo PDF, il Punto digitale facile destinato ad aiutare i cittadini nel loro rapporto con la rete, la Pubblica amministrazione e le connessioni dei vari dispositivi elettronici.

L’appuntamento è per le 12:00 presso l’Ufficio sociale del Comune, in via Berni 25, dove si terrà una conferenza stampa alla quale parteciperanno l’Assessore regionale alle infrastrutture digitali e all’innovazione, Stefano Ciuoffo, il sindaco Filippo Vagnoli e gli Assessori comunali ai servizi digitali, Martina Cipriani e al sociale, Francesco Frenos.