A Bergamo laboratori ARPA Lombardia per analisi molestie olfattive

Il Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.
Tra le eccellenze di ARPA Lombardia figura il Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi, una struttura unica nel suo genere, specializzata per la determinazione delle molestie olfattive.
Nei suoi laboratori, situati presso la sede bergamasca di ARPA Lombardia, i campioni d’aria prelevati su tutto il territorio regionale, entro un massimo di trenta ora viene valutato il rischio chimico tramite strumentazione analitica.
Se non vengono determinate sostanze pericolose i campioni vengono sottoposti a un gruppo di annusatori opportunamente selezionati. Così vengono scientificamente espressi gli odori in modo oggettivo assegnando valori riconducibili a unità odorimetriche.
Ci presenta meglio questa struttura Fabio Calvisi, responsabile del Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi di ARPA Lombardia.
Ma che cos’è questa struttura?
Il Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi è una struttura afferente al Dipartimento Regionale Prestazioni Analitiche e si trova a Bergamo (ndr. attualmente in via Paderno 62, Seriate).
Al pari degli altri centri, nasce come centro di rifermento a livello regionale a gennaio 2025, con la nuova organizzazione di ARPA voluta dal DG Fabio Cambielli, allo scopo di rispondere in modo puntuale e preciso alle richieste analitiche dei dipartimenti sulla matrice Aria.
Che vantaggi ha dato questa scelta operativa?
Senza dubbio sono tante le ricadute positive, una su tutte la crescita delle professionalità specifiche.
Qui quante persone lavorano?
Oltre il sottoscritto ci sono da nove persone e grazie alle loro capacità insieme all’acquisto negli ultimi anni di strumentazioni all’avanguardia riusciamo a rispondere a tutte le analisi richieste dai Dipartimenti.
Colgo l’occasione, per ringraziare tutti i colleghi del centro e la direzione per il prezioso supporto, in occasione del delicato trasloco dei laboratori avvenuto nei mesi scorsi in area aeroportuale in attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione della vecchia sede sita in via Maffei.
Un lavoro non da poco ma devo dire che la scelta è stata ottimale.
Quello delle molestie olfattive è un tema in crescita e tutti i dipartimenti, organizzati sui territori lombardi, per affrontarlo si rivolgono a voi.
Sì, siamo una struttura di riferimento sulla tematica delle molestie olfattive; nel centro si trova la stanza olfattometrica che con l’ausilio di un diluitore chiamato olfattometro consente di attribuire, con il supporto del naso umano, un valore numerico all’odore secondo quanto previsto dalle norme.
Il risultato viene ottenuto sottoponendo il campione di aria ai sei annusatori, che in questo contesto rappresentano la media della popolazione.
Chi può fare l’annusatore?
Chiunque può partecipare come annusatore, previa verifica e rispetto dei requisiti definiti dalla norma e a garanzia di una maggiore imparzialità vengono coinvolte persone esterne all’Agenzia.
Non solo puzze.
Oltre all’attività sugli odori siamo impegnati anche sulle matrici aeriformi, sia per le attività di controllo sia di qualità dell’aria.
Faccio qualche esempio, svolgiamo analisi chimiche per la determinazione di metalli, Idrocarburi Policiclici Aromatici, IPA, a cui se è recentemente aggiunto del potenziale ossidativo, nonché una parte di attività analitica su gas interstiziali di sottosuolo.