A Bergamo laboratori ARPA Lombardia per analisi molestie olfattive

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa di ARPA Lombardia.

Tra le eccellenze di ARPA Lombardia figura il Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi, una struttura unica nel suo genere, specializzata per la determinazione delle molestie olfattive.

Nei suoi laboratori, situati presso la sede bergamasca di ARPA Lombardia, i campioni d’aria prelevati su tutto il territorio regionale, entro un massimo di trenta ora viene valutato il rischio chimico tramite strumentazione analitica.

Se non vengono determinate sostanze pericolose i campioni vengono sottoposti a un gruppo di annusatori opportunamente selezionati. Così vengono scientificamente espressi gli odori in modo oggettivo assegnando valori riconducibili a unità odorimetriche.

Ci presenta meglio questa struttura Fabio Calvisi, responsabile del Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi di ARPA Lombardia.

Ma che cos’è questa struttura?

Il Centro Regionale Olfattometria e Aeriformi è una struttura afferente al Dipartimento Regionale Prestazioni Analitiche e si trova a Bergamo (ndr. attualmente in via Paderno 62, Seriate).

Al pari degli altri centri, nasce come centro di rifermento a livello regionale a gennaio 2025, con la nuova organizzazione di ARPA voluta dal DG Fabio Cambielli, allo scopo di rispondere in modo puntuale e preciso alle richieste analitiche dei dipartimenti sulla matrice Aria.