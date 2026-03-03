Home Campania Comune di Napoli A Bagnoli il Consiglio comunale su bonifica, lavori e Coppa America

A Bagnoli il Consiglio comunale su bonifica, lavori e Coppa America

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È da poco terminata la seduta straordinaria di consiglio comunale nella municipalità di Bagnoli interamente dedicata ai lavori di bonifica e trasformazione nel sito di Bagnoli – Coroglio, compresi quelli legati all’evento della 38a Coppa America.

In aula la discussione ha raccolto diversi contributi di cittadini, associazioni e sindacati; fuori dalla Municipalità la protesta di alcuni cittadini in dissenso con la linea dell’Amministrazione.

Il Sindaco Manfredi ha aperto la seduta con una relazione sullo stato dei lavori. La seduta è stata trasmessa su uno schermo digitale collocato su viale Campi Flegrei.

