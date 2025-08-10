A 25 anni dalla morte, Napoli ricorda Paolo Castaldi e Gigi Sequino

Vittime innocenti della camorra perché scambiati per i guardaspalle di un boss di Pianura

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

In occasione del 25esimo anniversario della morte di Paolo Castaldi e Luigi Sequino, vittime innocenti della camorra, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha fatto deporre due fasci di fiori sulle loro tombe nel cimitero di Pianura.

Luigi Sequino e Paolo Castaldi avevano 20 e 21 anni e la sera del 10 agosto 2000 erano in auto sotto casa di Gigi, a Pianura.

Furono assassinati mentre programmavano la loro vacanza perché scambiati per i guardaspalle di un boss che abitava in quella strada.