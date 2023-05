‘9H sotto casa’ al Teatro Le Fontanacce

In scena il 14 maggio a Rocca Priora (RM)

Riceviamo e pubblichiamo.

Domenica 14 maggio, alle ore 17:30, al Teatro Comunale Le Fontanacce di Rocca Priora, in provincia di Roma, Direzione artistica di Luciana Frazzetto e Massimo Milazzo, andrà in scena lo spettacolo della stagione 2023 ‘9h sotto casa’ con Alexandra Filotei e Riccardo Graziosi, regia di Alexandra Filotei.

Sinossi

Dopo un’assenza forzata di 6 anni, torna finalmente sul palco Alexandra Filotei. Vittima del terremoto del 24 agosto del 2016, dopo essere stata 9h sepolta viva sotto le macerie e dopo aver perso persone care… è pronta a raccontare la sua storia.

Solo lei può farlo… e solo lei può mettere in scena la sua intima tragedia con quel filo d’ironia che dice… le ha salvato la vita!

Ce l’ha fatta! Ha trasformato una dramma in grande forza di vivere e

vorrebbe restituirla a tutto il pubblico.

Perché tutti abbiamo un potenziale infinito per essere felici in questa vita, tutti possiamo veramente farcela!

Ci farà ridere di gusto, riflettere, emozionare…

Ci farà vivere il mondo, sotto e sopra la linea della terra, con quel modo delicato e rispettoso, che ti sgretola e ti fa rinascere nello stesso istante.

… o come direbbe l’attrice: “le cose le so raccontare solo a modo mio!” …e scoprirete come!

Convenzione con il Sistema Bibliotecario Castelli Romani per i titolari della tessera Biblio+.

Teatro Comunale Le Fontanacce

Piazzale Zanardelli (Belvedere)

Rocca Priora (RM)

Biglietto unico: €15,00

Biglietto Biblio+: €12,00

Ridotto fino a 14 anni: €8,00

Per info e prenotazioni:

3489294368 / teatrolefontanacce@libero.it