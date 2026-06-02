80 anni voto alle donne, prato di cappelli in piazza Duomo a Firenze

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un grande prato verde punteggiato da centinaia di cappelli di paglia ha trasformato oggi piazza Duomo, davanti alla sede della Presidenza della Regione Toscana, in un luogo della memoria e della partecipazione democratica.

Con l’iniziativa ‘Tanto di Cappello’, promossa nell’ambito de La Toscana delle Donne, la Regione ha celebrato l’80° anniversario del voto alle donne, rendendo omaggio al contributo femminile nella costruzione della democrazia italiana.

L’installazione, inaugurata dal Presidente Eugenio Giani e dall’assessore regionale alla cultura e pari opportunità Cristina Manetti insieme al Sindaco di Signa Giampiero Fossi, nel giorno della Festa della Repubblica, ha unito storia, diritti e tradizione attraverso uno dei simboli rappresentativi dell’identità toscana: il cappello di paglia fiorentino.

I cappelli disposti sul grande prato verde hanno raccontato una storia fatta di lavoro, emancipazione e conquiste sociali, richiamando il ruolo delle donne che, con il loro impegno, hanno contribuito a rendere celebre nel mondo l’arte della lavorazione della paglia.

Il Presidente Giani ha detto:

Oggi celebriamo dunque due storie che si intrecciano: quella del voto alle donne e quella delle lavoratrici della paglia. Due tappe fondamentali di un cammino che ha contribuito a costruire una società più giusta, più democratica e più inclusiva.

La loro mobilitazione contribuì a cambiare il clima della Firenze di fine Ottocento e rappresentò uno dei primi esempi di partecipazione femminile organizzata alla vita pubblica. La loro forza e la loro tenacia anticiparono quel percorso che avrebbe portato le donne a conquistare nuovi spazi di libertà, rappresentanza e cittadinanza.

Donne che con coraggio e determinazione portarono avanti rivendicazioni sociali e diritti, affrontando sacrifici e violenze. Le trecciaiole ebbero un ruolo fondamentale nella storia sociale e politica della nostra regione.

Con questa iniziativa la Regione Toscana, insieme all’Assessora Cristina Manetti ha voluto celebrare gli ottant’anni del voto alle donne e del protagonismo femminile nella storia democratica del nostro Paese.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare il quarantesimo anniversario del Consorzio Il Cappello di Firenze e per rendere omaggio alle trecciaiole, protagoniste di una straordinaria esperienza produttiva e sociale che ha segnato la storia del territorio di Signa e dell’intera Toscana.

L’Assessore Manetti ha spiegato:

Questa installazione vuole rendere omaggio alle donne che, con il loro lavoro e il loro impegno, hanno contribuito a conquistare diritti e spazi di libertà ben prima del 2 giugno 1946.

Oggi celebriamo una doppia ricorrenza: gli ottant’anni del voto alle donne, una tappa fondamentale della nostra democrazia, e i 130 anni dallo sciopero delle trecciaiole di Signa, una delle prime grandi mobilitazioni femminili non solo della Toscana ma dell’intero Paese.

Quelle donne, che intrecciavano la paglia per realizzare i celebri cappelli fiorentini, ebbero il coraggio di rivendicare condizioni di lavoro più giuste e furono raggiunte nella protesta dalle impagliatrici di Empoli e dalle sigaraie di Firenze. Fu una mobilitazione straordinaria che portò all’attenzione nazionale il tema del lavoro femminile e dei diritti delle donne, nonostante inizialmente fosse stata sottovalutata proprio perché guidata da lavoratrici.

Abbiamo voluto celebrare insieme questi due importanti traguardi di emancipazione e di affermazione dei diritti femminili, coinvolgendo il Comune di Signa, il comprensorio della paglia, il Museo della Paglia e tutte le realtà che custodiscono questa memoria.

Ricordare queste battaglie significa non solo rendere omaggio a chi ci ha preceduto, ma anche essere consapevoli che il percorso verso una piena parità non è concluso e che restano ancora molti traguardi da raggiungere.