745 cittadini hanno aderito alla campagna vaccinale a Palazzo Pirelli

Attivate 7 linee dedicate anche all’HPV

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Sono stati 426 i cittadini che si sono recati a Palazzo Pirelli per vaccinarsi nella giornata di oggi, che si aggiungono ai 319 dello scorso 5 novembre, con decine di persone in attesa ordinata all’esterno dei box anche oggi già di prima mattina: gli operatori sanitari hanno lavorato oltre il termine previsto, per consentire a tutte le persone in attesa di potersi vaccinare.

Rispetto alle 4 linee vaccinali operative la volta scorsa, oggi le linee vaccinali aperte erano 7: alla vaccinazione antinfluenzale, Covid e anti-pneumococco, questa volta è stata aggiunta anche una linea dedicata alla vaccinazione HPV.

Il Presidente del Consiglio regionale Federico Romani sottolinea:

Palazzo Pirelli conferma di essere la casa dei lombardi, punto di riferimento per i cittadini anche nel garantire servizi come quello delle vaccinazioni. Lo confermano i numeri di questi due appuntamenti e la grande adesione che sta riscontrando la campagna promossa da Regione Lombardia. L’iniziativa che abbiamo ospitato a Palazzo Pirelli punta a sensibilizzare al meglio tutti i cittadini, in particolare quelli appartenenti alle categorie più fragili, sull’importanza della prevenzione. Ripeteremo sicuramente iniziative come queste e ringrazio l’ASST Nord Milano per la disponibilità dimostrata.

In occasione del precedente appuntamento vaccinale al Pirellone, erano stati somministrati 300 vaccini antinfluenzali, 137 Covid e 34 anti-pneumococco: oggi sono stati somministrati 413 vaccini antinfluenzali, Covid e anti-pneumococco e 184 HPV

Numerosi anche i Consiglieri regionali che nella ‘due giorni’ hanno aderito e si sono messi in coda all’esterno dei box vaccinali.

La somministrazione dei vaccini è stata a cura dell’ASST Nord Milano: con la collaborazione della Protezione Civile regionale è stata posizionata sul piazzale del Pirellone una tenda pneumatica all’interno della quale sono stati ricavati i box vaccinali, garantendo così un ambiente al tempo stesso caldo, accogliente e riservato.