700 economisti alla conferenza annuale della SIE a Napoli

Appuntamento con la 66a Riunione Scientifica Annuale dal 23 al 25 ottobre all’Università Parthenope

La 66a Riunione Scientifica Annuale, RSA, della Società Italiana di Economia, SIE, è in programma dal 23 al 25 ottobre all’Università di Napoli Parthenope, nella sede centrale di via Acton 38, Napoli.

All’appuntamento sono attesi oltre 700 economisti di atenei, organizzazioni e istituti di ricerca, tra questi 90 stranieri.

In 155 sessioni, saranno presentati i risultati di ricerche su un’ampia varietà di temi: dall’economia italiana all’Europa, dalla transizione verde alla corsa alla spesa militare, dal mercato del lavoro agli effetti economici dell’intelligenza artificiale.

Sessioni specifiche saranno dedicate alle questioni di genere nell’economia, ai dazi USA sul commercio internazionale, alle migrazioni e alle politiche sanitarie, ai risultati di ricerca di Banca d’Italia e INPS.

Il programma completo è disponibile al seguente link: https://www.siecon.org/it/eventi/66ma-rsa/programma-delle-sessioni.

Le due plenarie internazionali vedranno protagonisti l’economista Paul De Grauwe della London School of Economics – uno dei maggiori esperti di economia europea – e Aline Bütikofer della Norwegian School of Economics, studiosa delle disparità di genere.

Alle questioni italiane sono dedicate la plenaria su L’economia italiana negli anni venti in cui viene presentata la collana di volumi SIE pubblicata da Carocci sui problemi del nostro Paese; i primi tre volumi sono dedicati ai divari territoriali, al declino dell’industria italiana, al lavoro e ai salari.

Infine, la sessione su Ricerca e riforma dell’università, che affronta gli attuali cambiamenti con l’ex Presidente CRUI Giavanna Iannantuoni e Annalisa Rosselli dell’Accademia dei Lincei.

La Società Italiana di Economia ha 1300 soci – docenti universitari, economiste ed economisti – e pubblica la rivista Italian Economic Journal, Springer, che festeggia a Napoli i 10 anni di attività.

Particolarmente importanti le presenze internazionali con studiosi, tra gli altri, di University of Oxford, Stanford University, Unione europea, Indian Institute of Foreign Trade, Université Sorbonne, University College London, Shandong University, Monash University, Michigan State University, University of Luxembourg, ESCP Business School, University of Helsinki, Athens University of Economics and Business, Universidad La Plata, Universidade de Coimbra.