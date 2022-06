Gli omaggi del Sindaco di Sant’Antimo (NA), l’Avvocato Massimo Buonanno

Venerdì 1° luglio, ore 18:30, presso la Chiesa dell’Annunziata a Sant’Antimo (NA), in occasione del 60° anniversario di ordinazione presbiterale di Don Pasquale Beneduce, alla presenza della cittadinanza, l’Amministrazione comunale renderà omaggio al sacerdote, prima dell’inizio della Santa Messa, conferendogli una targa ricordo.

Nei suoi sessant’anni di ministero Don Pasquale Beneduce si è sempre speso per tutta la comunità santantimese, pronto a consolare e a supportare concretamente i cittadini nelle difficoltà quotidiane, ma anche i missionari del paese, per i quali organizzava periodicamente delle giornate missionarie per donare loro le offerte ricevute.

Religioso benvoluto da tutti, 85 anni portati con grande stile, dopo il ritiro dalla vita parrocchiale attiva continua a celebra ogni mattina la Messa delle 7:30, distinguendosi per le prediche accurate.

Persona amabile, sorridente e accogliente, capace, come pochi, di mettere a proprio agio l’interlocutore, ma soprattutto religioso zelante, interessato alla crescita spirituale della sua gente, attento nella celebrazione della Celebrazione liturgica, rispettoso delle norme quasi fino allo scrupolo. Impossibile misurare il bene fatto in sessant’anni di lavoro sacerdotale, le persone incontrate ed ascoltate, i sacramenti celebrati.

