6 mln in 3 anni ai piccoli Comuni Frosinone e Latina vicini a ZES Unica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio stanzia 6 milioni di euro nel triennio 2026/2028 a sostegno dei piccoli Comuni delle province di Frosinone e Latina prossimi ai territori inclusi nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno.

La misura è finalizzata a compensare gli effetti economici e sociali derivanti dalla mancata inclusione di questi territori nel perimetro delle agevolazioni previste dalla ZES.

L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica e all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini, dichiara:

Con questo provvedimento fortemente voluto anche dal Presidente Rocca e dalla Vicepresidente Angelilli interveniamo in modo concreto per tutelare i nostri territori di confine, evitando che si creino squilibri competitivi tra aree geograficamente vicine ma soggette a regimi differenti.

È una scelta chiara di equità territoriale e di attenzione verso i piccoli Comuni, che rappresentano un presidio fondamentale per il tessuto economico e sociale del Lazio.

Un ringraziamento va inoltre ai Consiglieri regionali di centrodestra Alessia Savo, Daniele Maura, Vittorio Sambucci, Emanuela Zappone, Cosmo Mitrano e Angelo Tripodi per il contributo e il sostegno all’approvazione della norma.