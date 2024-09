6° Congresso Nazionale AITEB: esperti di tossina botulinica a confronto

Riceviamo e pubblichiamo.

Come l’Intelligenza artificiale può aiutare la terapia? Quali sono i più recenti prodotti approvati? Le somministrazioni ripetute sono sicure?

A rispondere a queste domande saranno i maggiori esperti di Tossina botulinica, che si riuniranno il 15 e il 16 novembre a Bologna, a Palazzo dei Toschi, piazza Minghetti 4, per il congresso nazionale di AITEB, Associazione italiana terapia estetica botulino.

La due giorni, con inizio alle 9:00, prevede incontri, tavole rotonde, ma anche momenti interattivi, come il laboratorio ‘live cadaver lab’ al Poliambulatorio Multimed, con la proiezione parallela di risultati ecografici ed elettromiografici.

Si discuterà di anatomia, dell’efficacia e sicurezza delle somministrazioni ripetute di tossina botulinica, dei suoi benefici in estetica medicina o nella chirurgia ricostruttiva mammaria, delle diverse specialità del farmaco, delle tecniche inieittive di precisione, delle diverse tossine approvate e di quelle future, delle differenze tra le molecole, di come la tecnologia IA può aiutare la terapia con tossina botulinica.

Il Presidente di AITEB Giovanni Salti spiega:

Si affronterà il tema dell’impiego della tossina botulinica a 360 gradi, con i maggiori esperti del settore, nazionali e internazionali.

Il congresso è un’occasione formale per la relazioni del segretario e tesoriere e per l’assemblea dei soci di AITEB, ma è soprattutto un’occasione di formazione, confronto e arricchimento per medici e studiosi.

L’aggiornamento in questo campo deve essere continuo.