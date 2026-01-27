’50 Pasolini’ a Teatrosophia

In scena a Roma dal 29 gennaio al 1° febbraio

Entra in corsa nella stagione 2025/2026 di Teatrosophia a Roma ’50 Pasolini – Tra Caravaggio, Giordano Bruno e Petrolini’, in scena a Roma dal 29 gennaio al 1° febbraio, uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini, uno dei più grandi e controversi intellettuali italiani del Novecento, e alla sua opera più ambiziosa e discussa: ‘Petrolio’.

Rimasta incompiuta e pubblicata postuma nel 1992 ‘Petrolio’ è considerata come un testamento intellettuale di Pasolini. Un’opera estrema che tenta di smascherare i meccanismi profondi del potere moderno, anche a costo dell’eccesso e dell’oscurità.

Un viaggio visionario e immaginifico dentro ‘Petrolio’, l’opera maxima, incompiuta e conclusiva di Pier Paolo Pasolini. La ricostruzione frammentaria e perturbante di una disperata vitalità in anticipo sulla vita e in ritardo sulla morte.

Una pièce a tinte forti, sublimi e sporche, liriche e violente, unendo insieme tanti volti differenti a profetizzare un volto solo.

Io sono sceso all’inferno, ma se ora torno, se torno, è per annunciarvi che l’inferno, sta salendo da voi.

Al termine dello spettacolo, Teatrosophia avrà il piacere di offrire il consueto aperitivo, un momento di incontro e condivisione dedicato ad artisti e pubblico.

Orari spettacolo:

giovedì a venerdì ore 21:00

sabato e domenica ore 18:00

Biglietti:

intero: euro 15,00 + tessera associativa annuale € 5,00

Prenotazioni: https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

Info: info@teatrosophia.com

Tel. 0668801089

Whatsapp: https://wa.me/+393533925682