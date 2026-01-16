50 anni di giornalismo radiofonico libero, premiato Vincenzo Cimino

La cerimonia ha avuto luogo a Roma, a Palazzo Grazioli

Cerimonia a Palazzo Grazioli a Roma per i 50 anni di giornalismo libero radiofonico: ossia, dalla sentenza della Suprema Corte del 28 luglio 1976, la libertà d’antenna.

L’evento, a cura della Rea, Associazioni radio libere presieduta da Antonio Diomede, ha inteso dar vita ad un convegno ricco di autorità, editori e giornalisti che hanno gremito la sala, ricco di un documentario sulla storia della radio, ‘Lo scrigno parlante’, impreziosito dalla Principessa Elettra Marconi, dal documentarista Vittorio Muscia di Cine 3, dal Sottosegretario Stefano Gemmato.

Un evento storico che ha visto premiati 32 editori tra i quali TLT Molise e Telemolise e il Presidente dell’Ordine e del Corecom Vincenzo Cimino per l’attività svolta a favore delle radio.

Vincenzo Cimino afferma: