5 consigli per sfruttare al meglio il bonus free spin

Una breve guida per giocare in tutta serenità

I casino online stanno sostituendo, o forse lo hanno già fatto, il gioco d’azzardo fisico.

Questo perché riescono a combinare velocità, comodità e convenienza all’interno di un’unica pagina web e offrono innumerevoli soluzioni ai giocatori.

È il caso dei free spins casino che stanno ormai spopolando in tutta Italia. Si tratta di portali di gioco classici che attraverso il bonus free spins consentono ai giocatori di provare a vincere anche senza dover spendere un centesimo.

I free spins casino stanno aumentando vertiginosamente sul mercato e, di conseguenza, sta diventando sempre più difficile scegliere il miglior bonus.

In questa breve guida vi condurremo per mano alla scoperta dei 5 consigli per sfruttare al meglio il bonus giri gratis.

Cosa sono i bonus di free spin?

Il primo consiglio che sentiamo di darvi è capire con esattezza che cosa sono i giri gratuiti. Si tratta infatti di un’opzione bonus di gioco valida esclusivamente online e solo per le slot machine. In tale contesto, il giocatore ottiene la possibilità di giocare “gratuitamente” ad una slot e provarne i pregi e difetti.

Esistono dei però. I casinò che offrono questi bonus non lo fanno per beneficenza e il giocatore deve prima essere sicuro di aver letto e compreso i termini e le condizioni di gioco nei quali sono specificati e previsti i requisiti di giocata e di rigiocata per poter giocare ed eventualmente prelevare il denaro vinto.

Perché i siti di gioco danno free spin?

Il secondo consiglio riguarda la figura del bonus free spin e i motivi del suo utilizzo. Esso è scelto dai casino principalmente per tre motivi: attrarre nuovi giocatori, fidelizzare quelli preesistenti o promuovere nuovi giochi.

Il bonus è quindi utile per avvicinare i nuovi utenti che, osservando la convenienza della proposta, possono decidere di iscriversi e giocare su un casinò free spin.

In secondo luogo, i free spin gratis possono essere offerti anche a tutti quei giocatori già iscritti che il portale ha interesse a mantenere. Si tratta di una strategia utilizzata per i giocatori meno assidui o per quelli cosiddetti high roller.

In ultimo, i casinò online utilizzano i free spin anche per promuovere i giochi appena usciti che, magari, sono inizialmente visti con un po’ di cautela dai giocatori.

Qual è il miglior bonus?

Il nostro terzo consiglio è quello di analizzare sempre con cura l’offerta dei casinò online. Questo perché esistono principalmente tre diversi tipi di bonus free spins: il bonus giri gratis senza deposito, il bonus free spin sul primo deposito e il bonus interno ai giochi.

Si tratta di tre modalità di bonus differenti con la prima, il free spin senza deposito, che è certamente la più rara e preferibile tra le tre poiché consente di ottenere un bonus senza aver depositato alcunché.

In seconda battuta, abbiamo la versione classica del bonus che viene rilasciata a seguito di un deposito sul proprio conto.

In ultimo, c’è la versione interna alle slot machine che funziona alla stregua di un gioco “a premi” e che consente al giocatore, nel momento in cui egli riesce ad ottenere dei buoni risultati, di migliorarli ulteriormente.

Come sfruttare al meglio il bonus free spin?

Il quarto consiglio è quello di scegliere un bonus free spins gratis che metta a disposizione del giocatore una buona quantità di slot. Questo perché, solitamente, i casinò che offrono questo tipo di bonus lo fanno restringendo il campo d’azione delle slot disponibili e offrendo all’utente dei giochi che egli può non considerare di primo piano.

Ciò non avviene per tutti i casinò licenziati ADM ma è sempre opportuno controllare quali giochi vengono resi disponibili dal casinò scelto e quali no.

Conclusioni

L’ultimo consiglio che ci sentiamo di darvi è di ricordare sempre che i free spin gratis non sono mai veramente gratis. Si tratta di un ottimo modo per iniziare a giocare, di una straordinaria opportunità di gioco e di un’occasione di vincere soldi veri eppure, non è gratuita. Nel caso di vincite, infatti, gli utenti dovranno soddisfare un minimo di rigiocata prima di poter prelevare il denaro ottenuto.

Questo porta il giocatore ad effettuare altre partite che non è detto si concludano con una vittoria. Per questo motivo, il nostro consiglio è quello di giocare sempre con la massima serenità, di farlo con cura ed attenzione, mantenendo il gioco digitale all’interno della categoria hobby, senza mai farlo sfociare in una vera e propria dipendenza.