5 anni, 5 giorni. Eventi in ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni

Cinque giornate dedicate al ricordo di Filippo Bagni e Piero Bruni, scomparsi nel tragico incidente all’Archivio di Stato di Arezzo il 20 settembre 2018

A cinque anni dalla scomparsa di Filippo Bagni e Piero Bruni, vittime del tragico incidente che ha colpito l’Archivio di Stato di Arezzo il 20 settembre 2018, la Direzione regionale musei della Toscana e l’Archivio di Stato dedicano simbolicamente cinque giornate alla loro memoria.

Gli eventi in programma, con il patrocinio della Regione Toscana, del Comune di Arezzo e del Comune di Anghiari, sono realizzati in collaborazione con MUAR – Musei d’Arezzo, la Misericordia di Arezzo e di Anghiari, la Fondazione Guido d’Arezzo e le Officine della Cultura, con il contributo della Regione Toscana, della Fondazione Arezzo Intour e del Comune di Anghiari, e grazie alla partecipazione del duo Cristina Italiani – Michele Staino, di Andrea Trovato, dell’Insieme Vocale Tourdion, di rumorBianc(O) e di OMA – Orchestra Multietnica di Arezzo.

Mercoledì 20 settembre, data della ricorrenza, alle 10:00 all’Archivio di Stato di Arezzo si terrà il convegno ‘Riflessioni intorno alla sicurezza negli Archivi di Stato’.

Dopo i saluti istituzionali e una breve presentazione della Direzione dell’Archivio, i relatori – Sabrina Mingarelli della Direzione Generale Archivi del MiC, il Vicepresidente nazionale delle ACLI Stefano Tassinari, il Presidente regionale MCL Pierandrea Vanni e l’arch. Massimiliano Baquè Consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC di Arezzo e Francesca Nepori Direttrice dell’Archivio di Stato di Massa – parleranno in merito alla sicurezza dei beni archivistici e del personale degli Archivi e in generale della sicurezza, con particolare riguardo ai luoghi della cultura italiani.

Ancora mercoledì 20 settembre, alle 18:00 nella chiesa di Santa Maria della Pieve sarà officiata dal Vescovo Mons. Andrea Migliavacca una messa commemorativa.

I Musei statali di Arezzo e provincia, Basilica di San Francesco, Museo Statale di Casa Vasari, Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna e Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere di Anghiari, offriranno da giovedì 21 fino a domenica 24 settembre un programma articolato di aperture straordinarie serali e iniziative culturali destinate alla raccolta delle offerte da devolvere in beneficenza, secondo la volontà delle famiglie di Filippo e Piero, grazie al prezioso aiuto della Misericordia di Arezzo e di Anghiari che allestiranno postazioni per la raccolta in tutti i musei coinvolti.

Il Museo Archeologico Nazionale ‘Gaio Cilnio Mecenate’ di Arezzo parteciperà agli eventi con un’illuminazione straordinaria dell’arena dell’anfiteatro romano: un cerchio di luce si accenderà ogni sera dal mercoledì alla domenica per perpetuare il ricordo dei colleghi scomparsi.

Giovedì 21 settembre – Museo di Casa Vasari, Arezzo: apertura straordinaria ore 20:00 – 23:00. Concerto per flauto e contrabbasso del duo musicale Cristina Italiani e Michele Staino, un vero e proprio viaggio musicale nelle sonorità del Mediterraneo. Visite guidate al museo.

Ingresso al museo 5 Euro (+ 3 Euro diritto per eventuale prevendita online su discoverarezzo.com). La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto del museo.

Sono previste due repliche nella stessa serata, alle 21:00 e alle 22:00. Info e prenotazioni: 0575-1696258. Prevendita online: www.discoverarezzo.com

Venerdì 22 settembre – Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell’Alta Valle del Tevere, Anghiari: apertura straordinaria ore 19:00 – 23:00.

Concerto del M° Andrea Trovato, pianista e organista, con un programma studiato su misura per l’eccezionale organo cinquecentesco portativo da tavolo che il museo conserva. Visite guidate al museo. Ingresso al museo 5 Euro. La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto del museo. Sono previste due repliche nella stessa serata, alle 19:30 e alle 21:00. Info e prenotazioni: 0575-788001

Venerdì 22 settembre – Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna, Arezzo: apertura straordinaria ore 20:00 – 24:00.

Concerto dell’Insieme Vocale Tourdion, diretto dal M° Stefania Barberi, alle 21:30. Visite guidate al museo. Ingresso al museo 7 Euro (+ 3 Euro diritto per eventuale prevendita online su discoverarezzo.com). La partecipazione al concerto è compresa nel biglietto del museo. Info e prenotazioni: 0575.1696257. Prevendita online: www.discoverarezzo.com

Sabato 23 settembre – Basilica di San Francesco, Arezzo: apertura straordinaria ore 20:00 – 23:00.

Spettacolo di teatro itinerante ‘Le donne di Shakespeare’, ‘Shakespeare’s women’, prodotto da rumorBianc(O) e adattato in una versione pensata per gli spazi della basilica di San Francesco.

Ingresso al museo 2 Euro in occasione delle GEP (+ 3 Euro diritto per eventuale prevendita online su discoverarezzo.com). La partecipazione allo spettacolo è compresa nel biglietto del museo.

Sono previste due repliche nella stessa serata, alle 20:00 e alle 21:30. Info e prenotazioni: 0575-1696256. Prevendita online: www.discoverarezzo.com

Domenica 24 settembre – Cinema Eden, Arezzo (in collaborazione con le Officine della Cultura di Arezzo): ore 21:00, concerto di OMA – Orchestra Multietnica di Arezzo.

OMA nasce ad Arezzo nel 2007 e vede la partecipazione di circa 35 musicisti italiani e stranieri che, in un laboratorio permanente, aperto soprattutto ad artisti stranieri, propone un repertorio che spazia dalla tradizione araba a quella ebraica, dal Mediterraneo all’est Europa al Bangladesh, alla taranta pugliese, offrendo al pubblico una vera e propria festa di suoni e colori coordinata magistralmente da Enrico Fink, grande esperto di Musica tradizionale ebraica e di word music in generale. Biglietto d’ingresso al concerto 5 Euro. L’incasso sarà devoluto in beneficenza.

Info e prenotazioni: Officine della Cultura via Trasimeno 16, Arezzo. Telefono 338-8431111; biglietteria@officinedellacultura.org.

Da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:00.

Cinema Eden via Guadagnoli 2, Arezzo: orari apertura biglietteria cinema. Prevendita online: TicketOne.