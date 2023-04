450 mila euro per rotatorie e varianti nel livornese e fiorentino

Baccelli: ‘Interventi che potenziano collegamenti fra la FI – PI – LI e le altre direttrici’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Risorse per la messa in sicurezza di alcuni tratti della strada regionale 206 in provincia di Livorno e per la progettazione di due varianti alla SRT 436 conosciuta come ‘Francesca’ fra la località porto dei Pescatori nel comune di Fucecchio e la località Stabbia nel Comune di Cerreto Guidi in provincia di Firenze.

In tutto 450mila euro deliberati nell’ultima seduta della Giunta su proposta dell’Assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli.

Ha spiegato Baccelli:

Si tratta di interventi importanti che potenziano i collegamenti fra la FI – PI – LI e le altre direttrici stradali trasversali, a sud con il raccordo autostradale Firenze – Siena per il quale infatti stiamo completando l’ultimo lotto fra Certaldo e Castelfiorentino della variante alla SR429, e a nord con l’A11 Firenze – mare, in cui si rendono necessari adeguamenti alla viabilità esistente soprattutto per il traffico pesante. La SRT 436 è una delle principali arterie stradali della nostra regione che collega l’autostrada A11 con la FI – PI – LI; ecco perché è importante intervenire con messa in sicurezza e realizzazione di varianti che fluidifichino il traffico.

Nel dettaglio 300mila euro sono destinate alla strada regionale 436 per il progetto di fattibilità delle due varianti in provincia di Firenze; gli altri 150mila euro sono per finanziare il progetto esecutivo per la progettazione di due rotatorie sulla strada regionale 206.

In questo caso siamo nella provincia di Livorno e gli interventi sono finalizzati alla messa in sicurezza della strada.