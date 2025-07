44 i neo diplomati DIGITA Academy che hanno concluso iter formativo

Il percorso formativo, nell’edizione 2024/2025, ha registrato un placement del 97%

Sono 44 i neo diplomati della DIGITA Academy che oggi hanno concluso il loro percorso formativo con la Graduation e il consueto lancio dei cappelli.

È giunto così a conclusione l’ottavo anno di corsi dell’Academy, nata nel 2017, grazie alla collaborazione tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e Deloitte, istituita per formare nuovi talenti che abbiano le necessarie competenze per affrontare le sfide tecnologiche quali l’Intelligenza artificiale e la trasformazione digitale.

Un percorso formativo che, nell’edizione 2024/2025, ha registrato un placement del 97%.

La cerimonia del Graduation Day si è svolta nel campus universitario di San Giovanni a Teduccio.

Due i momenti che hanno caratterizzato la giornata: la presentazione dei progetti realizzati dagli studenti e un dibattito che ha affrontato i temi dell’intelligenza artificiale e dell’innovazione.

Nel corso del Road Show dei Project Work, che si è tenuto nell’aula DIGITA, sono stati presentati i 35 lavori dei diplomandi dell’Academy federiciana.

Tra questi, i progetti che i partecipanti hanno realizzato collaborando con l’azienda Deloitte e il suo Centro di eccellenza per la GenAI che sviluppa soluzioni di Generative AI a supporto di organizzazioni attraverso progetti come People, Hub, Solaria Agent Builder e Metaverso; il lavoro realizzato con l’azienda BhBlasted che ha visto i ragazzi cimentarsi nella produzione di un’AI per il marketing digitale che non solo interpreta i dati e dialoga con l’utente, ma crea campagne da zero rendendo così il marketing un’esperienza proattiva e creativa dove strategia e tecnologia lavorano insieme; il progetto realizzato con UNITIVA per l’automazione delle risorse umane con Lora Bot, un assistente conversazionale alimentata da AI che analizza automaticamente i cv caricati in chat, identifica le competenze e calcola uno score di compatibilità con le posizioni aperte; il progetto con l’azienda IDIR & IConsulting per la realizzazione di un chatbot integrato con l’Intelligenza Artificiale per l’analisi dei dati in cui un assistente virtuale intelligente risponde in modo chiaro e preciso alle domande, usando le informazioni presenti nel sistema IDIR.

L’assistente è stato addestrato sulla documentazione interna per capire meglio le richieste e fornire risposte affidabili.

La manifestazione è poi proseguita in Aula Magna dove sono intervenuti Antonio Pescapé, Direttore Scientifico della DIGITA Academy, Matteo Zanza, Human Capital Leader Deloitte Central Mediterranean, Giuseppe Recinto, Capo di Gabinetto Ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha inviato un videomessaggio, Alessandro Lizzi, Partner Deloitte e Responsabile della sede Deloitte di Napoli, con la moderazione di Giorgia Gusmeroli, Director Deloitte Consulting.

Infine, è giunto il momento della consegna dei diplomi, affidata alla Prorettrice della Federico II Angela Zampella, che ha, inoltre, annunciato l’apertura del bando di ammissione per il corso 2025/2026.

Angela Zampella ha dichiarato:

Siamo orgogliosi delle studentesse, degli studenti e del percorso fatto. Questa giornata si conclude con la consegna dei diplomi, ma con la consapevolezza che gli allievi torneranno qui ad accrescere l’Accademy da manager e persone che hanno impattato nelle loro realtà lavorative. Torneranno con i sogni in parte già realizzati, ma rinnovandoli sempre. Siate affamati di conoscenza, è la cosa più importante.

Complessivamente nell’edizione 2024/2025 DIGITA si è avvalsa della partnership delle aziende: BhBlasted, Capri Group, Conexo, Graded, IConsulting, I.DI.R., INIZIATIVA Cube, P.A. Advice, Petrone Group, UNITIVA, Vuolo Taddeo, Zest Innovation.

Collaborazione con le aziende che cresce di anno in anno e che fa della DIGITA Academy un vero e proprio ecosistema dell’innovazione e un business innovation hub, di natura talent-based, sul digitale e sull’intelligenza artificiale.

Antonio Pescapè ha sottolineato:

Abbiamo chiuso oggi l’VIII edizione di DIGITA nata nel 2017 da una partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte. In otto anni più di 650 ragazzi formati e più di 180 aziende partner, con un placement che supera il 97%. Aziende che quest’anno sono cresciute ulteriormente grazie anche tema di questa edizione che è stato l’Intelligenza Artificiale. I ragazzi, in collaborazione con le aziende partner, hanno sviluppato progetti in diverse aree tra cui people and purpose, sostenibilità, pubblica amministrazione e logistica. E oggi lanciamo anche la rete degli Alumni DIGITA e la XI edizione con l’apertura del bando per il prossimo anno.

