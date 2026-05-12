400 nuovi loculi al cimitero di Capodrise (CE): prenotazioni aperte

Prenotazioni presso gli uffici Italgeco entro il 1° luglio

Riceviamo e pubblichiamo.

Sono ufficialmente aperte, fino al 1° luglio, le prenotazioni per i nuovi loculi che saranno realizzati nel cimitero storico di Capodrise (CE), nell’ambito del progetto promosso dalla Confraternita “Immacolata Concezione”.

Un’opera attesa da tempo, che punta a rinnovare e ampliare il colombario esistente, offrendo nuove disponibilità alle famiglie e restituendo maggiore funzionalità e decoro all’area.

Per le prenotazioni, i cittadini interessati possono recarsi negli uffici Italgeco, la società esecutrice dei lavori, in via Massimo Trosi, 4, a Capodrise, dalle 09.00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì; non è previsto il versamento degli acconti all’atto della prenotazione.

Mentre i contratti preliminari e definitivi di concessione saranno stipulati negli uffici vescovili della Diocesi di Caserta, in via del Redentore, 62.

Il progetto prevede l’abbattimento delle strutture ormai obsolete e la ricostruzione dell’intero complesso con criteri moderni, nel rispetto delle normative e con particolare attenzione alla sicurezza e all’accessibilità.

Oltre a più di 400 nuovi loculi, saranno realizzati anche ossari e cinerari, mentre l’intera struttura sarà dotata di nuovi impianti e di una piattaforma elevatrice che consentirà un accesso più agevole ai diversi livelli dell’edificio. Italgeco stima di completare l’intervento entro circa un anno dall’apertura del cantiere, prevista in estate.

L’iniziativa della Confraternita, gestita dal commissario vescovile Ferruccio Diodato, risponde alla richiesta sempre crescente di spazi disponibili nel cimitero vecchio di Capodrise.

L’apertura delle prenotazioni segna il primo passo di un progetto destinato a cambiare il volto del colombario storico di Capodrise, con l’obiettivo di coniugare memoria, dignità e servizi più adeguati alle esigenze delle famiglie.