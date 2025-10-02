400 mila euro per riqualificare campo sportivo Molino del Piano (FI)

Operazione sostenuta dalla Regione per il miglioramento dell’impiantistica sportiva pubblica

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Approvato dalla Giunta regionale lo schema di accordo di programma, che sarà a breve sottoscritto tra Regione e Comune di Pontassieve, per la manutenzione straordinaria del manto in erba sintetica del campo sportivo ‘E. Vitali’ di Molino del Piano.

Per l’intervento di ripristino e riqualificazione la Regione metterà a disposizione 400 mila euro.

Soddisfazione viene espressa dal Presidente della Regione per un intervento che rappresenta un investimento concreto non soltanto dal punto di vista infrastrutturale, ma anche per l’intera comunità di Molino del Piano.

Viene ribadito, infatti, che lo sport è un pilastro fondamentale per garantire ai giovani una crescita sana, per la coesione sociale e per la promozione di stili di vita attivi.

La Regione ha investito e continuerà a farlo per garantire impianti sportivi sicuri, moderni e all’avanguardia: un dovere delle istituzioni per sostenere le società sportive del territorio, i loro atleti e tutte le associazioni che quotidianamente animano questi luoghi ed un chiaro segnale di attenzione allo sport di base.

Il progetto di recupero del manto del campo di calcio, che inizierà nei prossimi giorni, rientra in quello complessivo di riqualificazione dell’intera area dove esso sorge, già in atto.

Ad esso infatti si affianca quello per il consolidamento della sicurezza idraulica delle zone adiacenti e quello che riguarderà l’impianto sportivo stesso, dopo i danni subiti in seguito agli eventi alluvionali dello scorso marzo che hanno interessato varie zone delle province di Firenze, Pisa, Prato e Livorno.

L’operazione rientra tra quelle sostenute dalla Regione per il miglioramento dell’impiantistica sportiva pubblica, attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità.