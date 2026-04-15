’40 anni mamma’: prima presentazione del libro di Nunzia Marciano

Appuntamento il 16 aprile a Villa Cerillo, a Bacoli (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 17 aprile 2026 esce ufficialmente in tutte le librerie – fisiche e online – il nuovo libro della giornalista Nunzia Marciano: ’40 anni mamma – Guida insolita alla scoperta dell’amore’.

Un volume originale, commovente e divertente al tempo stesso, sulla scoperta dell’amore e della maternità a quarant’anni.

In un passo del volume l’autrice rivela:

Avete presente il famoso film di Nicolas Cage? Quello in cui lui si sveglia una mattina e si ritrova sposato e con un paio di figli? Bene, eccomi qui. Chiaramente non mi ci sono svegliata una mattina, anche perché, se non ricordassi di aver partorito con parto naturale due bambine, avrei un problema. Anzi più di uno. Ad ogni modo il concetto è questo: ti svegli una mattina e non sei più single per legittima difesa o semplicemente in coppia per legittimo amore ma sei mamma per legittima gioia. Come è stato? Com’è andata?

Per scoprirlo, basterà leggere questa guida insolita che farà sentire meno sole tutte le donne, le mamme, le future mamme e anche chi mamma non è, ma ha amato e perso, sperato e cambiato idea. Una storia sull’amore, di coppia e materno, da cui non bisogna difendersi perché – finalmente – non fa male.

Il volume sarà presentato in anteprima giovedì 16 aprile, alle ore 18:00, presso la sala Eduardo Scognamiglio di Villa Cerillo, a Bacoli (NA), in via Cerillo n°56 in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Bacoli e con il patrocinio del Comune di Bacoli.

Con l’autrice intervengono il Sindaco Josi Della Ragione, il pediatra Paolo Siani, autore della prefazione al volume e in rappresentanza della Fondazione ‘Giancarlo Siani’, e l’editore Aldo Putignano.

Modera il giornalista de ‘Il Mattino’ Giovanni Chianelli.

Durante l’evento, i più piccoli potranno intrattenersi nello Spazio Ragazzi della Biblioteca.