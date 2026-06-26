39 pick-up a organizzazioni volontariato Protezione Civile Campania

Zabatta: ‘Rafforziamo la capacità di risposta alle emergenze’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

La Regione Campania rafforza il sistema regionale di Protezione Civile con l’assegnazione di 39 nuovi automezzi operativi specializzati per le emergenze alle Organizzazioni di Volontariato impegnate nelle attività di soccorso alla popolazione.

Con l’approvazione delle graduatorie definitive del ‘Bando per il potenziamento della Colonna Mobile Regionale’, vengono assegnati in comodato d’uso gratuito:

• 21 pick-up allestiti per l’antincendio boschivo;

• 18 pick-up attrezzati per gli interventi legati al rischio idrogeologico.

L’iniziativa rientra nel più ampio programma di rafforzamento della Colonna Mobile Regionale promosso dalla Regione Campania per potenziare la capacità operativa del sistema di protezione civile e garantire interventi sempre più efficaci a supporto delle comunità locali in tutto il territorio.

La Colonna Mobile Regionale rappresenta infatti il meccanismo operativo attraverso cui la Protezione Civile della Campania può mobilitare rapidamente uomini, mezzi e attrezzature in caso di emergenza.

Grazie alla collaborazione tra Regione, enti territoriali e organizzazioni di volontariato, assicura interventi tempestivi nelle attività di contrasto agli incendi boschivi, nelle emergenze idrogeologiche e, più in generale, in tutte le situazioni di protezione civile che richiedono supporto immediato alle popolazioni e ai territori colpiti.

Contestualmente, la Regione ha disposto la riapertura dei termini del bando per l’assegnazione di ulteriori 4 pick-up allestiti per l’antincendio boschivo, rimasti disponibili.

La partecipazione è riservata alle Organizzazioni di Volontariato del sistema regionale di Protezione Civile già iscritte o che abbiano maturato i requisiti di iscrizione alle Squadre AIB Volontari della Regione Campania (Sottosezione L – Lotta Attiva).

L’Assessore regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, dice:

Con questa assegnazione mettiamo a disposizione delle Organizzazioni di volontariato – mezzi moderni e attrezzati che consentiranno di operare con maggiore efficacia sia nella lotta agli incendi boschivi sia negli interventi connessi al rischio idrogeologico. Rafforzare la Colonna Mobile Regionale significa investire nella capacità di risposta alle emergenze e valorizzare il prezioso lavoro svolto ogni giorno dai volontari a tutela delle nostre comunità.

Le domande per l’assegnazione dei quattro mezzi antincendio boschivo ancora disponibili dovranno essere presentate entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.