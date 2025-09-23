39 Comuni Lazio aderiscono al bando per rimozione rifiuti pericolosi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono 39 i Comuni della Regione Lazio ad aver aderito al bando promosso a luglio dalla Direzione Ciclo dei Rifiuti che prevede un contributo da 500mila euro per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi abbandonati in siti dismessi.

In base ai progetti presentati verrà ora predisposta una graduatoria che assegnerà, in considerazione alle risorse disponibili, i contributi per la rimozione di rifiuti combusti pericolosi, caratterizzati da alto potenziale inquinante e di degrado dell’area interessata.

L’Assessore al Ciclo Rifiuti, Fabrizio Ghera, dichiara:

La risposte dei Comuni è stata molto positiva ed è una conferma importante di come la Regione Lazio stia agendo nella direzione giusta che è quella di dare impulso e supporto alle attività di rimozione dei rifiuti pericolosi ed altamente inquinanti presenti nei nostri territori.