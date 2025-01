370°: in mostra opere e progetti del Laboratorio di Cinema espanso IUAV

Workshow in programma dal 31 gennaio al 2 febbraio a Venezia

Dal 31 gennaio al 2 febbraio 2025 l’Università IUAV di Venezia presenta, in collaborazione con Fondazione Bevilacqua La Masa, 370°: il workshow a conclusione del primo Laboratorio Avanzato di Cinema Espanso nella storia dell’Ateneo.

Il workshow esplora le pratiche contemporanee dell’immagine in movimento. Il concetto di esperienza filmica viene interpretato dalle studentesse come immersione in un sistema di relazioni sensoriali e spaziali.

370° non indica un semplice superamento della misura convenzionale, ma uno spazio di sovrapposizioni e nuove possibilità, un campo espanso di relazioni dove immagine, spazio, suono, performance, media e nuove tecnologie si incontrano senza annullarsi, producendo nuove configurazioni percettive.

Le studentesse del Laboratorio di Cinema Espanso hanno condiviso un percorso di ricerca, sperimentazione e produzione. Lo spazio nato da questo tipo di collaborazione è stato, nel corso dei mesi, teatro di co-creazione e crescita personale, sia nella pratica artistica che in quella curatoriale.

Il workshow 370° rappresenta il risultato di tale processo: l’interazione, il contatto, l’interferenza e la risonanza sono stati non solo gli elementi fondativi del laboratorio in aula, ma anche le tessere che hanno permesso di dare vita al mosaico di lavori con cui il pubblico potrà confrontarsi negli spazi di Palazzetto Tito.

È proprio in queste sale che il workshow 370° si sviluppa come unico ambiente audiovisivo, in cui i linguaggi e i corpi non sono entità fisse, ma piuttosto fenomeni che emergono nell’incontro con altri elementi, generando un’esperienza fluida e dinamica.

370° è un invito ad esplorare territori eccedenti e a seguire quell’onda continua che, anziché chiudere il cerchio, lo apre a un’espansione sempre rinnovata.

Artiste in mostra: Agnese Cappellazzo, Alice Damianna Marra, Anna Candiani, Anna Schizzarotto Negroni, Beatrice Toso, Benedetta Zaninello, Bianca Girardi, Claudia Pollet, Daniela Matera, Federico Gentile, Gabriele Boglich, Giacomo Raffaelli, Ilaria Martin, Lucia Magnifico, Malena Levorin, Maria Laura Achille, Maria Talotta, Matilde Tamburro, Matteo Calabrese, Ottavia Carradore, Pietro Fantini, Sofia Aloni, Valentina Pietrarca

Progetti curatoriali di: Aman Novara, Bianca Buzzacchi, Cristina Consuelo Giustiniani, Daniela Matera, Eleonora Casoni, Ilaria Martin, Lina Rapagnà, Malena Levorin, Roberta Cavuoti, Sara Bizai

Grafica a cura di: Malena Levorin e Daniela Matera.

