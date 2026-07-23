305mila euro all’ATER Frosinone per 50 alloggi a Villa Santa Lucia

Ciacciarelli: ‘Consentiamo di rafforzare notevolmente l’offerta abitativa nel Comune di Villa Santa Lucia, realizzando strutture moderne e sostenibili’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Giunta regionale del Lazio ha provveduto a stanziare ulteriori 305mila euro quale integrazione del precedente finanziamento di oltre 2 milioni e 400mila euro concesso alla Regione Lazio nell’ambito del Fondo Complementare Sicuro, verde e sociale del PNRR per la realizzazione di 4 fabbricati e complessivi 50 alloggi in via Romualdo Rizza nel territorio comunale di Villa Santa Lucia in provincia di Frosinone.
Lo stanziamento di tali ulteriori risorse si è reso necessario per garantire il corretto funzionamento dell’impianto fognario, assicurando, attraverso il miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, il mantenimento delle corrette condizioni igienico sanitarie.
Pasquale Ciacciarelli, Assessore alle Politiche della Casa, dichiara:
Lo stanziamento di ulteriori 305mila euro a favore dell’ATER di Frosinone per il completamento dell’intervento di realizzazione di nuovi 50 alloggi nel Comune di Villa Santa Lucia conferma l’impegno della Regione Lazio per la piena riqualificazione del patrimonio abitativo a partire dalle aree più periferiche del nostro territorio.
Grazie a questo importante stanziamento, che si unisce ad una precedente assegnazione di oltre 2 milioni e 400 mila euro, consentiamo di rafforzare notevolmente l’offerta abitativa nel Comune di Villa Santa Lucia, realizzando strutture moderne e sostenibili.
Ringrazio il Presidente Rocca e la Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento.