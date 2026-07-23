305mila euro all’ATER Frosinone per 50 alloggi a Villa Santa Lucia

Ciacciarelli: ‘Consentiamo di rafforzare notevolmente l’offerta abitativa nel Comune di Villa Santa Lucia, realizzando strutture moderne e sostenibili’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta regionale del Lazio ha provveduto a stanziare ulteriori 305mila euro quale integrazione del precedente finanziamento di oltre 2 milioni e 400mila euro concesso alla Regione Lazio nell’ambito del Fondo Complementare Sicuro, verde e sociale del PNRR per la realizzazione di 4 fabbricati e complessivi 50 alloggi in via Romualdo Rizza nel territorio comunale di Villa Santa Lucia in provincia di Frosinone.

Lo stanziamento di tali ulteriori risorse si è reso necessario per garantire il corretto funzionamento dell’impianto fognario, assicurando, attraverso il miglioramento del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, il mantenimento delle corrette condizioni igienico sanitarie.

Pasquale Ciacciarelli, Assessore alle Politiche della Casa, dichiara: