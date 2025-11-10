300 anni dell’Istituto San Gallicano: evento celebrativo e scientifico

La nostra ricerca attraversa la storia
Riceviamo e pubblichiamo.
Mercoledì 12 novembre, ore 16:00, a Roma, presso il Centro Formazione ‘R. Bastianelli’ – Aula A, si terrà l’evento celebrativo e scientifico aperto a tutti per i 300 anni dalla fondazione dell’Istituto Dermatologico San Gallicano.
A trecento anni dalla sua fondazione, l’Istituto Dermatologico San Gallicano, ISG, guarda avanti e riafferma il proprio ruolo di laboratorio di innovazione scientifica e clinica.
L’evento ‘1725 – 2025 La nostra ricerca attraversa la storia’ sarà un momento di confronto sul futuro della dermatologia, tra ricerca, medicina rigenerativa e nuove tecnologie al servizio dei pazienti.
Un appuntamento che celebra non solo una lunga tradizione di eccellenza, ma soprattutto la capacità di progettare il domani della ricerca dermatologica.
Aprono l’evento Livio De Angelis, Direttore Generale IFO, e Maria Concetta Fargnoli, Direttore Scientifico ISG.
Lettura Magistrale di Lorenzo Cerroni, Department of Dermatology, Medical University of Graz, Austria.
Seguirà cocktail.
Vi aspettiamo!
Centro Formazione ‘R. Bastianelli’ – Aula A
Via Fermo Ognibene, 23
Roma