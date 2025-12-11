3 mln ad ATER Roma per anticipo acquisto 118 alloggi Fondazione Enasarco

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Giunta Regionale del Lazio ha provveduto a deliberare la programmazione dell’intervento di acquisto da parte di ATER del Comune di Roma di 118 unità immobiliari di proprietà della Fondazione Enasarco prevedendo, a tal fine, la concessione di un contributo di 3 milioni di euro quale anticipo per l’acquisto.

L’intervento si pone in attuazione della nuova misura, introdotta con la legge di stabilità del 2024, finalizzata a favorire l’acquisto da parte delle ATER del Lazio di unità immobiliari di enti previdenziali, consentendone la conversione in edilizia residenziale pubblica.

La concessione di un contributo di 3 milioni di euro a favore dell’ATER del Comune di Roma quale anticipo per l’acquisto dalla Fondazione Enasarco di ben 118 unità immobiliari siti in via Casal Bruciato e in via Silvio Negro, conferma la stretta e rapida continuità della azione amministrativa del governo regionale del Lazio e la forte volontà di sostenere le ATER sul territorio nell’affrontare l’emergenza abitativa attraverso il recupero e l’incremento del patrimonio immobiliare.

Il presente intervento, infatti, si pone in attuazione della volontà del governo regionale del Lazio di facilitare le aziende territoriali nell’incrementare il proprio patrimonio da destinare a edilizia residenziale pubblica prevedendo la concessione di contributi per l’acquisto di unità immobiliari da enti previdenziali.