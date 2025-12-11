3 mln ad ATER Roma per anticipo acquisto 118 alloggi Fondazione Enasarco

Ciacciarelli: ‘Un fondamentale intervento in risposta a una emergenza abitativa sempre più in crescita’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Giunta Regionale del Lazio ha provveduto a deliberare la programmazione dell’intervento di acquisto da parte di ATER del Comune di Roma di 118 unità immobiliari di proprietà della Fondazione Enasarco prevedendo, a tal fine, la concessione di un contributo di 3 milioni di euro quale anticipo per l’acquisto.
L’intervento si pone in attuazione della nuova misura, introdotta con la legge di stabilità del 2024, finalizzata a favorire l’acquisto da parte delle ATER del Lazio di unità immobiliari di enti previdenziali, consentendone la conversione in edilizia residenziale pubblica.
La concessione di un contributo di 3 milioni di euro a favore dell’ATER del Comune di Roma quale anticipo per l’acquisto dalla Fondazione Enasarco di ben 118 unità immobiliari siti in via Casal Bruciato e in via Silvio Negro, conferma la stretta e rapida continuità della azione amministrativa del governo regionale del Lazio e la forte volontà di sostenere le ATER sul territorio nell’affrontare l’emergenza abitativa attraverso il recupero e l’incremento del patrimonio immobiliare.
Il presente intervento, infatti, si pone in attuazione della volontà del governo regionale del Lazio di facilitare le aziende territoriali nell’incrementare il proprio patrimonio da destinare a edilizia residenziale pubblica prevedendo la concessione di contributi per l’acquisto di unità immobiliari da enti previdenziali.
Lo dichiara l’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, che conclude:
La disponibilità di ulteriori 118 unità immobiliari da destinare a edilizia residenziale pubblica nel territorio di Roma, rappresenta un fondamentale intervento in risposta a una emergenza abitativa sempre più in crescita.
Un’emergenza per la cui soluzione è necessario ricorrere alla programmazione di molteplici e distinte iniziative: dalla riqualificazione del patrimonio esistente, all’acquisto di nuovo patrimonio sino alla valorizzazione di un importante strumento quale il social housing.
Tutte risposte essenziali alle esigenze di una fascia grigia in crescita progressiva.
Ringrazio il Presidente Rocca e l’intera Giunta per aver condiviso questo importante provvedimento.