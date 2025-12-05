3 milioni e 350mila euro per i Comuni del sistema portuale del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In particolare, attraverso tale avviso, per la cui pubblicazione abbiamo previsto uno stanziamento di circa 3 milioni e 350 mila euro, potranno essere finanziati interventi di innovazione tecnologica, di rinnovo delle attrezzature e degli impianti, di ristrutturazione e ammodernamento degli immobili e di miglioramento qualitativo dei servizi all’interno dell’area di competenza.

Per garantire il pieno sostegno della Regione Lazio allo sviluppo e l’ammodernamento del sistema portuale attualmente esistente, abbiamo ritenuto opportuno dare la possibilità ai comuni di presentare delle specifiche progettualità, per importi sino a 500 mila euro, per la valorizzazione di porti, approdi, darsene, marine e ormeggi afferenti al comparto nautico.

Lo dichiara l’Assessore alle Politiche abitative, alle Case popolari, alle Politiche del Mare e alla Protezione civile della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, che continua:

Per la prima volta, inoltre, attraverso tale avviso e in seguito alle recenti modifiche apportate alla Legge Regionale n.72 del 1984, si potranno realizzare importanti interventi per la promozione non solo degli impianti esistenti lungo la costa laziale, ma anche di quelli che insistono nelle acque interne e quindi di carattere lacuale e fluviale.

Il presente avviso si inserisce nell’ambito di un importante lavoro che il governo regionale del Lazio sta portando avanti in materia di portualità e che ha visto nell’approvazione, dopo quasi 30 anni, del Piano dei porti il proprio atto più significativo.

Nei prossimi mesi il nostro lavoro si concentrerà nel dare alla normativa vigente un impianto moderno e adeguato alle attuali caratteristiche del sistema portuale e nel sostenere i comuni nella fase attuativa del Piano dei porti, così da rendere la portualità del Lazio modello di riferimento in termini di modernità e innovazione.