3 luoghi, 1 sistema: nuova identità visiva dei Musei Nazionali Vomero

Gallo: ‘Un passaggio importante nel percorso di costruzione di una visione unitaria dei Musei Nazionali del Vomero’

I Musei Nazionali del Vomero presentano il nuovo sistema di identità visiva, esito di un avviso pubblico promosso dall’Istituto con l’obiettivo di dotare il sistema museale della collina napoletana di un linguaggio visivo unitario, riconoscibile e contemporaneo.

Il progetto risponde all’esigenza di rappresentare in modo coerente e condiviso tre realtà profondamente diverse per storia, architettura e vocazione – Castel Sant’Elmo, la Certosa di San Martino e Villa Floridiana – valorizzandone al tempo stesso le specificità.

L’avviso pubblico ha invitato grafici e designer a confrontarsi con i luoghi, le architetture, le collezioni e il paesaggio come elementi fondativi di un racconto visivo comune.

Il sistema di identità selezionato, progettato da Gabriele Rollin, prende forma dall’osservazione di dettagli caratterizzanti dei tre complessi museali: il ritmo architettonico degli archi della Certosa di San Martino, la geometria della pianta stellare di Castel Sant’Elmo e i motivi decorativi presenti nei pavimenti e nelle collezioni della Villa Floridiana, in dialogo costante con il parco storico che la circonda.

Questi elementi sono stati sintetizzati in segni essenziali, capaci di dialogare tra loro e di costruire un sistema flessibile, pensato per adattarsi ai diversi contesti della comunicazione museale, sia fisici sia digitali.

In questo quadro si inserisce anche la riflessione del Direttore ad interim dei Musei Nazionali del Vomero, Luigi Gallo, che sottolinea il valore del progetto nel più ampio percorso dell’Istituto:

Il nuovo sistema di identità visiva rappresenta un passaggio importante nel percorso di costruzione di una visione unitaria dei Musei Nazionali del Vomero. Un progetto che nasce da un confronto aperto e qualificato e che restituisce, attraverso un linguaggio contemporaneo, la complessità e la ricchezza dei luoghi che siamo chiamati a tutelare e valorizzare.

Il concorso di idee ha registrato un’ampia partecipazione e un alto livello qualitativo delle proposte presentate. Oltre al progetto selezionato, sono risultati meritevoli di menzione i lavori di Francesco Armitti ed Esclama Srl, classificatisi rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Il nuovo sistema di identità visiva non intende sostituire l’identità dei singoli luoghi, ma metterli in relazione, restituendo l’idea di un insieme coerente e riconoscibile.

Un linguaggio che accompagna la comunicazione dei Musei Nazionali del Vomero nel presente, rafforzandone la leggibilità e la riconoscibilità, e che si propone come strumento di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del sistema museale.

Il progetto sarà progressivamente adottato nella comunicazione istituzionale, nei materiali informativi e nei canali digitali dei Musei Nazionali del Vomero.