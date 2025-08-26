26 Comuni, 2.373 essenze da piantare: altro record per progetto CBTN

Pronta a partire la nuova edizione di ‘Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba’

Ventisei Comuni partner e 2.373 essenze da mettere a dimora: numeri ancora da record per la nuova edizione del progetto ‘Un albero per ogni nuovo bimbo o bimba’, portato avanti dal Consorzio di Bonifica Toscana Nord in sinergia con i Comuni che rientrano all’interno del perimetro di gestione dell’Ente consortile.

La nuova Amministrazione, insediata a dicembre, ha infatti deciso di portare avanti e potenziare un’iniziativa del Consorzio che negli anni ha riscosso un crescente successo, cercando di coinvolgere ancora più Amministrazioni.

L’Ufficio Ambiente ha quindi contattato i vari Comuni per riuscire a stilare quello che è un primo piano di intervento, con le piantumazioni di piante e arbusti che prenderanno il via con l’arrivo dell’autunno.

E la risposta è stata davvero ampia: sono 26 i Comuni aderenti al progetto, su tutte e quattro le province che rientrano all’interno del Consorzio di Bonifica, riuscendo a coprire territori della costa e montani, ciascuno con le proprie caratteristiche di clima e territori che determineranno uno specifico programma e progetto di piantumazione.

Nel dettaglio, si tratta di Pietrasanta, Borgo a Mozzano, Vicopisano, Buti, Pontremoli, Barga, Altopascio, Lucca, Marliana, Villafranca in Lunigiana, Podenzana, Castelnuovo di Garfagnana, Seravezza, Bagnone, Calcinaia, San Giuliano Terme, Bagni di Lucca, Fivizzano, Carrara, Fosciandora, Filattiera, Pieve Fosciana, Capannori, Licciana Nardi, Bientina, Villa Basilica.

Ai Comuni, nell’ambito dei protocolli sottoscritti, il Consorzio chiede di curare attentamente le piante post piantumazione per garantirne il benessere e la salute, così da evitare che le stesse secchino, vanificando il progetto stesso.

Per rispondere alle esigenze e alla richiesta di tutti – e sono davvero tante -, il Consorzio ha programmato quindi una gara di appalto, in fase di definizione, attraverso la quale individuare la ditta che fornirà tutte le essenze necessarie fra piante e arbusti, per un totale di 2.373 essenze.

Un numero ragguardevole. Il più alto da quando è nata l’iniziativa. Un numero che, peraltro, dovrebbe essere destinato ad aumentare grazie al ribasso d’asta: si stima un incremento di altre 300 essenze circa da destinare con tutta probabilità anche al Comune di Vecchiano e alla nuova sede consortile di Massa.

