25 gennaio 2024 Tu Bishvat, il Capodanno degli alberi

Tradizioni e attività legate alla celebrazione del risveglio della natura

Il 15 del mese di Shevat del calendario ebraico, che nel 2024 coincide con giovedì 25 gennaio, si celebra il Capodanno degli alberi.

Conosciuto comunemente come Tu Bishvat, questo giorno segna la stagione in cui gli alberi più precoci della Terra d’Israele emergono dal loro sonno invernale e iniziano un nuovo ciclo di fruttificazione.

L’origine della festa è molto antica: durante il periodo del primo Tempio, il 15 del mese di Shevat, divenne il giorno della raccolta delle tasse degli agricoltori, poiché demarcava la fine di un anno agricolo e l’inizio di una nuova stagione di semina e raccolti. Questa giornata, inoltre, vedeva portate al Tempio le primizie degli alberi.

La bellezza dei mandorli in fiore

Il periodo dell’anno in cui cade TuBishvat è anche quello in cui va in scena un bellissimo spettacolo della flora israeliana: la fioritura dei mandorli che richiama numerose persone per ammirarne il candido incanto, foriero dell’imminente primavera e della rinascita della natura.

Piantare alberi e mangiare frutta in famiglia e con gli amici per celebrare il risveglio della natura

In Israele, la festività si è trasformata nel corso degli anni in una celebrazione dell’agricoltura, della piantumazione degli alberi, l’Arbor Day israeliano, e in una giornata di sensibilizzazione ecologica, con le comunità locali che valorizzano le buone pratiche legate alla difesa dell’ambiente.

La tradizione di piantare alberi in Israele in occasione di Tu Bishvat è iniziata alla fine del XIX secolo ed è stata adottata dal Fondo Nazionale Ebraico, Keren Kayemet LeYisrael, abbreviato KKL, all’inizio del XX secolo.

Dall’avvio delle sue attività, per opera del KKL centinaia di nuove foreste sono state piantate in tutto il territorio e, in particolare, numerosi alberi di eucalipto sono stati messi a dimora all’inizio del secolo nella valle di Hula per fermare la piaga della malaria.

Per il suo valore naturalistico e la valenza generativa, questa ricorrenza è particolarmente sentita e ogni anno il calendario di iniziative di piantumazione è davvero ricco, coinvolgendo in occasione di Tu Bishvat famiglie e bambini nelle foreste del Paese.

Anche l’aspetto rituale dalle antiche origini è molto importante e il Capodanno degli alberi è caratterizzato dal consumo di frutta e regali della natura, in particolare quelli che la Bibbia cita elogiando la ricchezza della Terra d’Israele: uva, fichi, melograni, olive e datteri.

Proprio in relazione a questo, molte persone amano organizzare uno speciale Seder di Tu Bishvat, una cerimonia festosa in cui si mangiano, appunto, diversi tipi di frutta, si bevono quattro coppe di vino, si recitano benedizioni e si condividono le belle storie legate a questa festività.

Attività legate alla natura in tutto il Paese

In occasione della ricorrenza di Tu Bishavat, anche nel 2024, il KKL-JNF ha organizzato diversi tipi di attività:

– L’Happy Truck del KKL-JNF attraverserà il Paese da nord a sud, visitando ospedali, basi militari, centri urbani, istituti scolastici e altri luoghi per portare gioia e il messaggio della rinascita della natura.

– ‘Drive & Plant’, iniziativa che coinvolge boschi e parchi, invitando il pubblico a piantare alberi nella natura.

– ‘Una festa al vivaio’: una giornata di attività esperienziali per le famiglie nei vivai di tutto il Paese, seguendo la vita di un alberello dal seme al momento in cui lascia il vivaio per la foresta.

– Visite per adulti e famiglie a una foresta unica in Israele, dove 350 specie diverse di alberi crescono fianco a fianco. Le visite si concentrano sulla storia di questi alberi unici che sono stati portati in Israele, dove si sono adattati al nuovo ambiente e si sono rafforzati nonostante la particolarità del clima.

Alla scoperta della tradizione di Tubishvat non solo in Israele

Anche in Italia molti sono gli appuntamenti per raccontare questa splendida festa, in totale accordo con il rispetto e l’amore per la natura,

Uno speciale appuntamento è previsto per il giorno 28 gennaio al Museo ebraico di Firenze per scoprire festa e tradizione.

Anche a Bologna si potrà scoprire la tradizione della festa partecipando, per chi si prenoterà in tempo, ad un seder organizzato dalla Comunità cliccando qui.

Il KKL a Milano ha voluto poi legare una delle sue attività di Tubishvat con quanto accaduto in Israele il 7 ottobre, collegando il capodanno degli alberi con una raccolta fondi per ricostruire la foresta del Kibbutz Beri andata distrutta in quel terribile giorno.

Per maggiori informazioni clicca qui.