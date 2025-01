25 anni di Vetrina Toscana, evento al Teatro del Maggio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un traguardo importante, un quarto di secolo, quello che è stato festeggiato oggi al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino da Vetrina Toscana, il progetto che Regione e Unioncamere hanno creato per promuovere il turismo enogastronomico.

L’unico progetto ‘pubblico’ e di grandi dimensioni sull’enogastronomia a cui le imprese accedono gratuitamente. La ricorrenza è diventata l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte e delineare gli scenari futuri.

Tanti gli ospiti chiamati a raccontare 25 anni di esperienza e a tracciare prospettive e nuovi traguardi.

Tra gli altri, la Vicepresidente e Assessore all’agricoltura Stefania Saccardi e l’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras.

A condurre la giornata Syusy Blady, noto volto televisivo protagonista di programmi legati al turismo.

Eugenio Giani ha spiegato:

La Toscana è leader nell’agricoltura biologica in Italia e abbiamo tra i numeri più alti di produzioni certificate.

Se a questo uniamo il dato sul turismo, risulta abbastanza evidente come il ruolo di Vetrina Toscana sia destinato a crescere come strumento, quasi naturale, per accrescere e sfruttare la forza congiunta dei due settori.

Il progetto, che festeggia oggi un quarto di secolo, si è rivelato una scelta azzeccata per valorizzare i tesori di tutta la regione. E che ha permesso a tante imprese di promuoversi e farsi conoscere.

Non a caso è stato riconosciuto come una delle migliori pratiche in Europa per la promozione del settore agroalimentare, esempio da seguire per gli altri Paesi membri.