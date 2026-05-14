20 Bandiere Blu 2026 per la Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Le 20 Bandiere Blu confermate anche per il 2026 rappresentano un risultato importante per la Campania e testimoniano il lavoro portato avanti in questi anni sulla tutela del mare, la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi ai cittadini e ai turisti.