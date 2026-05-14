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20 Bandiere Blu 2026 per la Campania

Di
Redazione
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Bandiera Blu

Casillo: ‘La Campania conferma il suo impegno per mare, ambiente e qualità della vita’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Le 20 Bandiere Blu confermate anche per il 2026 rappresentano un risultato importante per la Campania e testimoniano il lavoro portato avanti in questi anni sulla tutela del mare, la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi ai cittadini e ai turisti.

Lo dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore con delega alla Risorsa Mare, commentando i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education, FEE.

Il Vicepresidente della Regione Campania conclude:

Le conferme per tante località simbolo della nostra costa, dalla Penisola Sorrentina all’isola di Capri, dalla Costiera Amalfitana al Cilento, dimostrano che la Campania può e deve essere protagonista di un modello di sviluppo capace di coniugare tutela ambientale, turismo e qualità della vita.

E noi continueremo a lavorare con determinazione in questa direzione.

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