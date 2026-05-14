20 Bandiere Blu 2026 per la Campania

Casillo: ‘La Campania conferma il suo impegno per mare, ambiente e qualità della vita’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.
Le 20 Bandiere Blu confermate anche per il 2026 rappresentano un risultato importante per la Campania e testimoniano il lavoro portato avanti in questi anni sulla tutela del mare, la qualità delle acque, la sostenibilità ambientale e i servizi ai cittadini e ai turisti.
Lo dichiara Mario Casillo, vicepresidente della Regione Campania e assessore con delega alla Risorsa Mare, commentando i riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education, FEE.
Il Vicepresidente della Regione Campania conclude:
Le conferme per tante località simbolo della nostra costa, dalla Penisola Sorrentina all’isola di Capri, dalla Costiera Amalfitana al Cilento, dimostrano che la Campania può e deve essere protagonista di un modello di sviluppo capace di coniugare tutela ambientale, turismo e qualità della vita.
E noi continueremo a lavorare con determinazione in questa direzione.