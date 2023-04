‘1939 – Una vita a domino’ al PACTA Salone

In scena a Milano dal 13 al 16 aprile

Dal 13 al 16 aprile continua al PACTA Salone di Milano il Progetto DonneTeatroDiritti con ‘1939 – Una vita a domino’, una prima milanese di e con Alfredo Traversa: la storia di Domenico, pescatore, deportato nel 1939 per non aver fatto il saluto fascista al podestà di Bari a San Domino, un’isola della Puglia voluta dal Duce, dove si rinchiudono gli omosessuali italiani.

In quell’anno le vicende di Domenico si intrecciano con Aldo Moro che viene assunto all’Università di Bari, a Batman il fumetto americano che invaderà il mondo. Deportato sull’isola vivrà amicizie con altri italiani tutti omosessuali, provenienti da varie regioni d’Italia, districandosi tra i dialetti regionali, situazioni drammatiche e comiche.

Arriverà a superare tutte le circostanze della vita in un campo di prigionia tra risate, canti e stupri. Quando il campo degli omosessuali verrà evacuato, Domenico rimarrà sull’isola alcuni giorni da solo, poi farà rientro in città.

Qui prima di essere deportato aveva avuto un rapporto d’amore con Lucia. Non la ritroverà. Lucia originaria del Veneto si era imbarcata per l’America, non avendo avuto più notizie di lui, con un neonato tra le braccia. Domenico rimarrà da solo a guardare il mare per un po’, prima di finire in una casa di riposo dove terminerà i suoi giorni.

Orari spettacoli:

dal giovedì al sabato ore 20:45

domenica ore 17:30

Biografia

Alfredo Traversa regista e attore, da sempre attento a fare della scrittura scenica un’interpretazione del mondo. Le sue opere sono state rappresentate in Italia e all’estero. È coautore dell’opera ‘La Confessione’ con Marco Politi e con Giampiero Beltotto dell’opera ‘Ho intervistato il Silenzio’. È sua la prima ‘Divina Commedia’ rappresentata a Siena con extracomunitari in diverse lingue. Ha realizzato opere con Tito Schipa jr. e Giancarlo De Cataldo. Ha inventato il Teatro di Fantiano.